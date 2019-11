സങ്കടത്തിനു ഭാഷ കണ്ണീരു മാത്രം.

കുഞ്ഞു ഷഹല കണ്ണീര്‍ക്കണമായി മറഞ്ഞുപോയി. സര്‍വജന സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളിലെ കുഞ്ഞുമോള്‍. അവള്‍ പാട്ടു പാടുന്നു. പ്രസംഗിക്കുന്നു. ചിത്രമെഴുതുന്നു. ഓര്‍മ്മകള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍. എല്ലാം കരയിപ്പിക്കാന്‍ മാത്രം.

ക്ലാസ് മുറി സ്മാര്‍ട് മുറി ആയെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ചു സര്‍ക്കാര്‍. അതുകേട്ടാണ് ഷഹലയെ സര്‍വജനയില്‍ എത്തിച്ചത്. നല്ല അധ്യാപകരാണല്ലോ. മോളെ നന്നായി നോക്കും എന്നുറപ്പിച്ചു ആ രക്ഷിതാക്കള്‍.

എന്നിട്ടോ?

''വേദന വന്നപ്പോള്‍ അവള്‍ കൂക്കിവിളിച്ചു. ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ പറഞ്ഞു, ലീന മിസ് വരെ പറഞ്ഞു. അപ്പോള്‍ ഷജില്‍ സാര്‍ പറഞ്ഞു. വേണ്ട ,അവളുടെ അച്ഛന്‍ വരട്ടെ. സാര്‍ ഞങ്ങളെ അടിച്ചോടിച്ചു. അവളുടെ കൈകള്‍ നീലച്ചിരുന്നു.''

കണ്ട കുട്ടികള്‍ പറയുന്നു.

ആശുപത്രിയിലും ഇതാവര്‍ത്തിച്ചു. മൂന്നു മണിക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞു. ആ കുഞ്ഞു പോയി.

അവളുടെ അച്ഛന്‍ പറയുന്നു.

''ഉറങ്ങരുതെന്നു പറഞ്ഞപ്പോള്‍ മോള്‍ തന്നെ കുഞ്ഞുവിരലുകള്‍ കൊണ്ടു കണ്ണുകള്‍ ഇങ്ങനെ തുറന്നു പിടിക്കാന്‍ നോക്കി. പിന്നെ അവള്‍ കുഴഞ്ഞു വീണു.''

നിലവിളിച്ചു നീലച്ച കുഞ്ഞിനോടു മനുഷ്യത്വം കാണിച്ചില്ല. ഇനി മരിക്കുവോളം ശിരസ്സുയര്‍ത്തുക വയ്യ.

എന്താണു സംഭവിക്കുന്നത്? നോക്കൂ, മിക്കവാറും സ്‌കൂളുകളില്‍ ക്ലാസ് മുറികള്‍ ടൈലിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഓടു മാറ്റി. പശ്ചാത്തല വികസനം വന്നു. ചുമരുകളില്‍ പടം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടറുകളുണ്ട്. പണ്ടേപ്പോലെ പനമ്പു മേഞ്ഞ പട്ടികകള്‍ അതിരിട്ട മുറികള്‍ ഇന്നില്ല. കാരണം അത്രമേല്‍ ലാഭകരമാണു സംസ്ഥാനത്തു വിദ്യാഭ്യാസക്കച്ചവടം.

കാലങ്ങളായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലാണു നമ്മുടെ സമരങ്ങള്‍ അത്രയും. അതിനിടെ കഴിഞ്ഞ പത്തു പതിനഞ്ചു വര്‍ഷമായി സ്‌കൂളുകള്‍ മാറി. മാറിയതിനു കാരണങ്ങള്‍ പലതാണ്. ഒന്നു മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ്. അടിക്ക് 22 രൂപ ചെലവു വരുന്ന നിലം ടൈലിടാന്‍ 50 രൂപയ്ക്ക് കൊട്ടേഷന്‍ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ പലതും. അതിനിടെയാണു നിലത്തിനടിയില്‍ പൊത്തു വരുന്നത്.

പല തട്ടുകളിലുണ്ടു പഴുതുകള്‍. പണ്ട് ഗാന്ധി ജയന്തി നാളില്‍ സേവനവാരം തുടങ്ങും. ഒരാഴ്ച. സ്‌കൂളും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കും. സ്വച്ഛഭാരതം വന്നു. അതിനും മുമ്പേ നിലച്ചു ശുചീകരണം. ഡി.പി.ഇ.പി. വന്നു. ഓരോ മതവും സ്വന്തമ മതത്തിന്റെ സ്‌കൂളിലേക്കു കുട്ടികളെ അയച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ ക്ലാസ് സ്മാര്‍ട്ടാക്കി. രാജ്യാന്തര നിലവാരം. പക്ഷേ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചിലര്‍ ഒട്ടും മാറിയില്ല. മക്കളുടെ കരച്ചിലിന്റെ വില അറിയാത്തവര്‍.

അധികം പറയാന്‍ കൊള്ളുന്ന നേരമല്ല. പാമ്പു കടിച്ച കുഞ്ഞിനെ വൈദ്യനെ കാണിക്കാന്‍ തോന്നാത്ത അധ്യാപകര്‍ ആ പണിക്കു കൊള്ളില്ല. എന്തെന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ കള്ളം പറയുന്നു എന്നു വിളിച്ചു പറയുന്ന കുട്ടികളുടെ ഉള്ളില്‍ കള്ളമില്ല. അവരുടെ മുഖങ്ങള്‍ സാക്ഷി.

ബത്തേരി ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. സ്‌കൂളുകളില്‍ പട്ടി പെറ്റു കിടക്കുന്നതു നമ്മള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിക്കു ഷോക്കേല്‍ക്കുന്നതു നമ്മള്‍ കാണുന്നു. അടുത്ത കെട്ടിടത്തിന്റെ മേല്‍ക്കൂര തകര്‍ന്നു സ്‌കൂളിനു മുകളിലെത്തുന്നു. സ്‌കൂള്‍ അവധി ഭാഗ്യമാകുന്നു. കുട്ടികള്‍ രക്ഷപ്പെടുന്നു. അമ്മയ്‌ക്കൊപ്പം സ്‌കൂളില്‍ പോകുന്ന കുട്ടിയെ പുലി പിടിക്കുന്നു. പുതിയ സ്‌കൂള്‍ പണിതിട്ടും പഴയതില്‍ പണിപ്പെട്ടു പഠിക്കുന്നു കുട്ടികള്‍. എല്ലാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ്.

അതിനും താഴെ അംഗന്‍വാടികളുണ്ട്. നാലു ചുവരുപോലുമില്ലാതൈ അവിടേയും കുട്ടികളുണ്ട്. അപകടം വരട്ടെ എന്നിട്ടു നോക്കാം. അടിപിടി ഉണ്ടാക്കാം. നടപടി എടുക്കാം.

കിരീടം ചൂടാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍. വീഴ്ച വന്നാല്‍ ഏറ്റവും നിസ്സഹായന്റെ തലയില്‍. അതാണു കുറച്ചുകാലമായി സംസ്ഥാനത്തു നിയമം. ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പാട്ടു പാടിയാല്‍ മതി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കു വേദി കീഴടക്കാന്‍. സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരമോ? മന്ത്രി അറിയണം. ഉത്തരക്കടലാസുകള്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ കാണാതിരിക്കട്ടെ. അക്ഷരത്തെറ്റു മാത്രമല്ല അത്രമേലുണ്ട് അബദ്ധങ്ങള്‍. കണ്ടാല്‍ പിന്നെ വോട്ടു കിട്ടില്ല.

പിന്നെ സമരം ചെയ്യുന്നവരോട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഭരണാനുകൂല സംഘടനകളോട്. നിങ്ങളോടു സഹതാപമേയുള്ളൂ. അധ്യാപക സംഘടനാ നേതാക്കളെ തൊടാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അനുവാദമില്ല. എല്ലാ ജില്ലകളിലും അഴിമതിയില്‍ മുങ്ങി കലോത്സവം നടക്കുന്നതു നിങ്ങള്‍ കാണില്ല. ഇപ്പോള്‍ അമ്മമാരുടെ കണ്ണീരിനെ നിങ്ങള്‍ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുകയാണ്. ഒന്നു മാത്രം ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കാം. വാളയാറിലും മരിച്ചു വീണതു രണ്ടു കുട്ടികളാണ്.

ഇന്നു രാവിലേയും കുഞ്ഞുമോള്‍ വീട്ടില്‍നിന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചെത്തുവോളം നെഞ്ചില്‍ തീയാണ്. കാപട്യം കളഞ്ഞു സത്യസന്ധരാകാം. നമുക്കു നമ്മളോട് തന്നെ.

ഷഹലാ... മറക്കില്ല. മരിക്കുവോളം കുഞ്ഞുവിരലുകൊണ്ട് നീ ഉറക്കത്തെ അകറ്റി മരണത്ത ചെറുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. ചില കണ്ണുകളെങ്കിലും തുറക്കട്ടെ, ഇനിയെങ്കിലും.

