വിനോദയാത്ര എന്ന സിനിമയുണ്ട്. അതില്‍ ദിലീപിനോട് മീര ജാസ്മിന്‍ ചോദിക്കുന്നു: 'എന്തിനറിയണം ലോക കാര്യങ്ങള്‍? ഒരു കിലോ ഉപ്പിന്റെ വില അറിയുമോ?'

എണ്ണമറ്റ വിവാദങ്ങള്‍ തിരയടിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങും. വേവലാതി പക്ഷേ പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷനാണ്. അതിന്റെ പരീക്ഷകളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷകള്‍. ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരുടെ പ്രതീക്ഷ. കൈക്കൂലി കൊടുക്കാതെ കിട്ടുന്ന ജോലി. അവിടെയും നിറയുകയാണോ കാര്‍മേഘങ്ങള്‍?

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിലെ കുത്തുകേസ് മഞ്ഞുമലയുടെ അറ്റം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. പ്രതികളുടെ വീട്ടില്‍നിന്ന് ഉത്തരക്കടലാസുകള്‍ കണ്ടെടുത്തു. ശിവരഞ്ജിത്തും നസീമും പോലീസിന്റെ കയ്യിലെത്തുമുമ്പേ അവര്‍ പോലീസാവാന്‍ ലിസ്റ്റിലെത്തി. കേസില്‍പ്പെടാത്ത പ്രണവും പട്ടികയിലുണ്ട്. മികച്ച റാങ്കുകള്‍.

ഉസൈന്‍ ബോള്‍ട്ടിന്റെ വേഗമുണ്ടായിരുന്നു മൂവര്‍ക്കും. പി.എസ്.സി. പരീക്ഷയില്‍ വന്‍വ്യത്യാസത്തില്‍ ലീഡ്. എതിരാളികള്‍ സാധാരണക്കാര്‍. പുലികളും പൂച്ചകളും തമ്മിലെ ഓട്ടമത്സരം. സംശയിച്ചവരെ വിമര്‍ശിച്ചു എല്ലാവരും. മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം. ന്യായീകരണ പോരാളികള്‍ വാളേന്തി. ഒടുവില്‍ പി.എസ്.സി. സക്കീര്‍ ചെയര്‍മാന്‍ തന്നെ വ്യക്തമാക്കി. ആ ദിവസം 2 മണി മുതല്‍ 3.15 വരെ ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെ ഫോണിലേക്ക് വന്നത് 96 സന്ദേശങ്ങള്‍. വന്നത് രണ്ടു ഫോണുകളില്‍ നിന്ന്. പ്രണവിന് 78 എസ്.എം.എസ്. വന്നത് മൂന്നു ഫോണുകളില്‍ നിന്ന്. നസീമിന് സന്ദേശം വന്നിട്ടില്ല.

പി.എസ്.സി. വിജിലന്‍സിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളാണ് എം.കെ. സക്കീര്‍ പറയുന്നത്. അന്നേരം മറ്റ് അഞ്ചു ഫോണുകള്‍ കൂടി ഹാളിന് പുറത്ത് പരീക്ഷ എഴുതി എന്നര്‍ത്ഥം. ഹാളിനകത്ത് ഉഷ്ണിച്ച അനേക ലക്ഷങ്ങളെ ഇളിഭ്യരാക്കിക്കൊണ്ട്.

ക്രമക്കേട് ഇല്ലെന്നായിരുന്നു ഇന്‍വിജിലേറ്ററുടെ മൊഴി. ഒപ്പം എഴുതിയവരും ഒന്നും കണ്ടില്ല. എങ്ങനെ കാണും. കാഴ്ചയേക്കാള്‍ പ്രധാനമല്ലോ പ്രാണന്‍. എസ്.എഫ്.ഐയുടെ കൊടിയേന്തി നേടിയ പ്രാമാണിത്തം മാത്രമായിരുന്നു ഇവരുടെ കൈമുതല്‍. കള്ളം പിടിച്ചിട്ടും ന്യായീകരിച്ചു നേതാക്കള്‍. ഉത്തരം എഴുതാത്ത കടലാസോ ഉത്തരക്കടലാസ് കണ്ടം വഴി മണ്ടിക്കണം മണ്ടന്മാരെ.

മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പോലെ അല്ല. കേരളത്തില്‍ പി.എസ്.സി. പ്രത്യാശയാണ്. പണ്ട് ടൈപ്‌റൈറ്റിംഗിന് പോകും പോലെ. പാരലല്‍ കോളേജ് പോലെ ഇപ്പോള്‍ പി.എസ്.സി. കോച്ചിംഗ് സെന്ററുകള്‍. പഠിക്കുന്നത് തോറ്റവരല്ല. ജയിക്കാന്‍ കൊതിക്കുന്നവര്‍. എം.എക്കാരും എം.എസ്‌സിക്കാരും പഠിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക്. വക്കീല്‍ ബിരുദമെടുത്തവര്‍ ഹെവി വെഹിക്കിള്‍ ഡ്രൈവര്‍ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്നവരുടെ നാട്. എഞ്ചിനീയര്‍മാരും ഡോക്ടര്‍മാരും എല്‍.ഡി.സിയാവാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. വിവാഹച്ചന്തകളില്‍ പറയും. ''ഓ. അവള്‍ പി.എസ്.സിക്ക് പഠിക്കുന്നു.''

മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പി.എസ്.സിയില്‍ രണ്ടും മൂന്നും അംഗങ്ങളേയുള്ളൂ. ഇവിടെ ചെയര്‍മാന് കീഴില്‍ 15 പേര്‍. ഒപ്പം സെക്രട്ടറിയും. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിന് വിപുല സന്നാഹം. സൗകര്യം. നാടെമ്പാടും സെന്ററുകള്‍. പോലീസും സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കാവല്‍. ഈച്ച കടക്കാത്ത സുരക്ഷ. ഈച്ചകളേ കടക്കാത്തതുള്ളൂ. പൂച്ചകളും പുലികള്‍ മുരളുന്നുണ്ട്.

തലസ്ഥാനത്തെ കത്തിക്കുത്തില്‍ പുറത്തിടപ്പെട്ട മാലിന്യങ്ങളാണിത്. അലമാരയിലെ ചീഞ്ഞ ശവങ്ങളില്‍ ചിലത്. ഈ വിവാദം ഉണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ ഇവര്‍ സര്‍വീസില്‍ കയറുമായിരുന്നു. ഇവരുടേത് മാത്രമേ അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയും ആരൊക്കെ. കണ്ടെത്താനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ.

അതിനു മുമ്പ് അറിയുക. ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ തസ്തികയ്ക്കും ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പരീക്ഷയ്ക്കും സമാനമായിരുന്നു ചോദ്യക്കടലാസ്. ചില കുട്ടികള്‍ പറഞ്ഞതാണ്. ഓര്‍മ്മയില്ലേ 2009-ലെ പോലീസ് ചോദ്യക്കടലാസ് കൊല്ലത്ത് ചോര്‍ന്നത്? 2011 സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ? അന്ന് 51 മാര്‍ക്കിന് മുകളില്‍ കിട്ടിയവര്‍ക്കൊക്കെ ജോലി കിട്ടി. 59 ചോദ്യങ്ങളും ഒരേ റാങ്ക് ഫയലില്‍ നിന്നായിരുന്നു.

ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദ പരീക്ഷ തന്നെ എടുക്കാം. ഫയര്‍മാന്‍ പരീക്ഷയുടെ ലിസ്റ്റില്‍ വന്നവര്‍ ഒന്നിച്ച് അപേക്ഷിച്ചവര്‍. ഒരേ സര്‍വറിലൂടെ അടുത്തടുത്ത നമ്പര്‍ കിട്ടിയവര്‍. എല്ലാവരും കോപ്പിയടിച്ച് ജയിച്ചെന്ന് ആരോപണം വന്നു. അതുകണ്ടാണ് ഈ കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ പരീക്ഷാ ഹാള്‍ ടിക്കറ്റ് കുലുക്കിക്കുത്തിയത്. അടുത്തടുത്ത നമ്പര്‍ മാറ്റിയത്. എന്നിട്ടും കോപ്പിയടിച്ചു ശിവരഞ്ജിത്തും പ്രണവും. മെസേജല്ല നസീമിന്റെ മാര്‍ഗ്ഗം.

സമീപകാലത്ത് നടന്ന പി.എസ്.സി .പരീക്ഷകളുടെ സുതാര്യതയും വിശ്വാസ്യതയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. സ്മാര്‍ട് വാച്ചില്‍ സിം കാര്‍ഡിട്ട് ആദ്യമായി മെസേജ് വാങ്ങിയത് ഇവരാവില്ല. മുമ്പേ ഗമിച്ച ഗോക്കളുടെ പിമ്പേ ഗമിച്ചവര്‍ ഇവര്‍. അവരുടെ പുല്ലും തീറ്റയും എന്തായിരുന്നു? അത് നല്‍കിയത് ആരായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് മുഴുവന്‍ ഉണ്ടോ ആ തട്ടിപ്പുകാര്‍.? നടത്തിപ്പുകാരില്‍ ഉണ്ടോ യൂദാസുമാര്‍?

ആദ്യ നൂറു റാങ്കുകാരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ സൈബര്‍ സെല്‍ പരിശോധിക്കും. നല്ലത്. അതു മാത്രം പോര. മറ്റ് പരീക്ഷകളിലെ വിസ്മയ റാങ്കുകളിലും വേണം ചില പരിശോധനകള്‍. ഒപ്പം കമ്മീഷനംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഉള്ള പങ്കും പരിശോധിക്കപ്പെടണം. കറവപ്പശുവാകരുത് കമ്മീഷന്‍. കൂടുതല്‍ അംഗങ്ങളെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു കമ്മീഷന്‍. ക്ഷീരമുള്ള അകിടെന്ന് ഓര്‍മ്മിച്ച് തന്നെയാവണം അത്.

പി.എസ്.സി. ചെയര്‍മാന്റെ ഭാര്യക്കുവരെ വിമാന ടിക്കറ്റ് നല്‍കിയ സംസ്ഥാനമാണിത്. അത് ഇവരെ വിശ്വസിച്ചാണ്. ആ വിശ്വാസം കടലെടുത്തിരിക്കുന്നു. സദ്ദാം ഹുസൈനെ വധിച്ചപ്പോള്‍ ബന്ദാചരിച്ച നാടാണിത്. കശ്മീരിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇപ്പോള്‍ വിലാപമത്രയും.

അനീതിയെ ഗൃഹാതുരം ചെറുക്കുന്നവര്‍ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് ചെയ്യുന്നു. പ്രതിേഷധത്തപാലിന്. ഒന്നുറപ്പ്. മടക്കത്തപാലില്‍ കിട്ടില്ല പി.എസ്.സിയുടെ അഡ്വാന്‍സ് മെമ്മോ.

പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളെ ചരിത്രമുണ്ട് കേരളത്തിന്. രമണി മേനോനെ മറക്കരുത്. വന്ദന മേനോന്റെ അമ്മയെ. രണ്ടു പൂജ്യവും രണ്ടും കൂട്ടി 420 ആയപ്പോള്‍ ഞെട്ടിത്തരിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അവര്‍. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിലെ ക്രമക്കേടുകള്‍ സമൂഹത്തിലേക്ക് തുടര്‍ച്ച തേടുമ്പോള്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണം എല്ലാവരും.

ഇല്ലാതാകുന്നത് ഒരുപാട് അമ്മമാരുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ്. അതിലേറെ, ഈ ക്രിമിനലുകളാണ് നാളെ സര്‍ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരാകുന്നത്. അപേക്ഷകള്‍ വലിച്ചെറിയുന്നത്. പരാതിക്കാരെ പരുഷം നോക്കുന്നത്. ഉരുട്ടിക്കൊല്ലുന്നത്. ആക്ഷേപിക്കുന്നത്.

കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചെഴുതിയവര്‍ക്ക് കൈക്കൂലിക്കാരാവാന്‍ എളുപ്പമല്ല. എന്തെന്നാല്‍ കയ്പാര്‍ന്ന കാലം അവര്‍ക്കോര്‍മ കാണും. എല്ലാ വിമര്‍ശനങ്ങളും എനിക്കു മാത്രം നേരേ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. രാജാവേ, നിങ്ങള്‍ നഗ്‌നനാണ്.

