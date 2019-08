ആറ്റിങ്ങലില്‍ സഖാവ് കെ. അനിരുദ്ധന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. കരുത്തനായ തൊഴിലാളി നേതാവ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്. സമരമുഖങ്ങളില്‍ ബന്ധനസ്ഥനായില്ല അനിരുദ്ധന്‍. അര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി ആര്‍. ശങ്കറിനെ അദ്ദേഹം അട്ടിമറിച്ചു. പിന്നീട് എം.എല്‍.എ. അല്ലാതായി. അപ്പോഴും അനിരുദ്ധന്‍ കാറില്‍ ബോര്‍ഡ് വച്ചു: എക്‌സ് എം.എല്‍.എ.

അനിരുദ്ധന്റെ മകനാണ് എ. സമ്പത്ത്. ഇനി ദല്‍ഹിയില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധി. തോറ്റിട്ടും എം.പിയ്ക്ക് തുല്യം. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തലാണ് ദൗത്യം. പണ്ട് പാര്‍ട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു, ഭരണവും സമരവും ഒന്നിച്ചെന്ന്. ഉച്ചവരെ സമരം, ഉച്ച തിരിഞ്ഞാല്‍ ഭരണം എന്ന് പരിഹസിച്ചു എം.വി. രാഘവന്‍. ഇനി സമരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് സി.പി.എം. തിരിച്ചറിയുന്നു. മോദിയോട് നല്ല നിലയില്‍ പറഞ്ഞ് കാര്യം നടത്തലാണ് സമ്പത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

അതില്‍ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ, ചില സംശയങ്ങളുണ്ട്. അത് നിയമനത്തിന്റെ കാലം കാണുമ്പോഴാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് പണം കണ്ടെത്താന്‍ പെടാപ്പാടിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍. ആയിരത്തോളം ഉല്‍പന്നങ്ങളില്‍ പുതിയ സെസ്. സര്‍ക്കാരിന്റെ പക്കല്‍ പണമില്ലെന്നര്‍ത്ഥം. ആപത്തു കാലമാണ്. സമ്പത്തു കാലമല്ല. അപ്പോഴാണ് സര്‍ക്കാര്‍ തൈ നടുന്നത്.

ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനം ദല്‍ഹിയില്‍ പ്രതിനിധിയെ വയ്ക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ മുമ്പേയുള്ള സംവിധാനം. വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാണിത് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഒരറ്റം തൊട്ട് മറ്റേയറ്റം വരെ പോകാന്‍ ദിവസങ്ങള്‍ വേണ്ടി വരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള്‍. പലയിടത്തും ഐ.എ.എസുകാര്‍ക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവില്ല. റസിഡന്റ് കമ്മീഷണര്‍മാര്‍ക്കും. അത്രമേല്‍ വരും സംസ്‌കാരവൈരുദ്ധ്യം. അതിനാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കില്‍ പ്രതിനിധിയെ വയ്ക്കും. തമിഴ്‌നാടിന് ഇക്കാര്യത്തിന് ഒരു മന്ത്രി തന്നെയുണ്ട്.

കുഞ്ഞുകേരളം ഇങ്ങനെ നിയമിക്കുന്നത് മിനിമം ഭാഷയില്‍ അനാവശ്യമാണ്. വിഷം വാങ്ങാന്‍ കാശില്ലാത്ത ചിലരുണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ടും കടം വാങ്ങിയ സ്വര്‍ണമാലയിട്ട് പത്രാസ് കാണിക്കുന്നവര്‍. അതുപോലുള്ള ഒരേര്‍പ്പാട്. പണ്ട് ശരിക്കുള്ള നവോത്ഥാന കാലത്ത് ഇതിനെ എതിര്‍ത്തിട്ടുണ്ട് വിവരമുള്ളവര്‍. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാടും മന്നത്ത് പത്മനാഭനുമൊക്കെ. ഒഴിവാക്കണം ഇത്തരം കെട്ടുകല്ല്യാണങ്ങള്‍.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില്‍ ഒരു ഡസന്‍ ഉപദേശികള്‍ ഇപ്പോള്‍ തന്നെയുണ്ട്. ആരും നിസ്സാരക്കാരല്ല. രമണ്‍ ശ്രീവാസ്തവയെ നോക്കൂ. കെ. കരുണാകരനെ വരെ ഉപദേശിച്ച് നല്ല നിലയിലാക്കിയ ആളാണ്. ഏതു കാര്യത്തിലും കിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉപദേശം. ചെലവേറിയ ഉപദേശങ്ങള്‍ വഴി മുഖ്യമന്ത്രിയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു ദിനേന പുതിയ ശത്രുക്കളെ. പണ്ട് വിമോചന സമരം കണ്ടപ്പോള്‍ ഇ.എം.എസിനോട് നെഹ്‌റു ചോദിച്ചത്രേ. എങ്ങനെയാണ് നമ്പൂതിരപ്പാടേ, ഇത്രയേറെപ്പേരെ ഇത്ര വേഗം ശത്രുക്കളാക്കിയത്?

സി.പി.എമ്മിന്റെ സവിശേഷ രീതിയുണ്ട്. അത് തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കലല്ല. ചെയ്ത തെറ്റ് തിരുത്തലാണ്. തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ആരും കുറ്റം പറയരുത്. അപ്പോള്‍ കിട്ടും 51 വെട്ട്. സ്വന്തം പ്രവര്‍ത്തകനെ വെട്ടിക്കൊന്നത് എസ്.ഡി.പി.ഐക്കാരാണെന്ന് ഏറ്റു പറയാന്‍ പോലും ത്രാണിയില്ലാത്ത കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതിപക്ഷത്തായതിനാല്‍ വിമര്‍ശനം പേടിക്കേണ്ട.

പക്ഷേ ഞെട്ടിക്കുന്നത് സമ്പത്തിന്റെ പ്രതികരണമാണ്. എന്താണ് ദൗത്യം എന്നു പോലും അറിവില്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം ദല്‍ഹിക്ക് പോകുന്നത്. കാര്യങ്ങള്‍ എന്നെ നിയമിച്ചവരോട് ചോദിക്കൂ എന്നാണ് സമ്പത്ത് പറയുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പദ്ധതികളുടെ ഏകോപനമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍.

ഇതിനുള്ള സര്‍ക്കാരിന്റെ ന്യായങ്ങള്‍ ഇനി പറയുന്നവയാണ്. ഇപ്പോള്‍ തന്നെ കടുത്ത കേന്ദ്ര അവഗണനയാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാരങ്ങള്‍ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. നികുതി വരവും ഗ്രാന്റുകളും കുറയ്ക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് കേരളം ഒരു രൂപ നല്‍കുമ്പോള്‍ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് വെറും 29 പൈസയാണ്. വികസന സൂചികകള്‍ പരിഗണിച്ച്. യു.പിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇത് 72 പൈസയാണ്. കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതികളിലും വിവേചനമുണ്ട്. നിരന്തരം കരഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ കുട്ടിക്ക് പാലു കിട്ടില്ല. അതിനാണ് സമ്പത്ത്.

കേന്ദ്ര -സംസ്ഥാന ബന്ധം മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം കയ്പുറ്റതാണെന്ന പ്രഖ്യാപനമാണിത്. അതിന് മറുമരുന്നായാണ് ലയ്‌സണ്‍ ഓഫീസറായി സമ്പത്ത് പോകുന്നത്. ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരുടെ ആലഭാരങ്ങളുമായി. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണേണ്ടുന്നത് സമ്പത്തിന്റെ ജോലിയല്ല. രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കണ്ട് കാര്യങ്ങള്‍ നേടലാണ് പണി.

കേന്ദ്രത്തില്‍ ബി.ജെ.പിയാണ്. രാഷ്ട്രീയ സമീപനമാണ് പ്രധാനം. അതിന് സമ്പത്ത് പോയതു കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടാകുമോ? സമ്പത്തിനെ ആ വിധത്തില്‍ കാണുമോ മോദി? കണ്ടറിയണം. എന്തായാലും സമ്പദ് സംഘത്തിനായി സംസ്ഥാനം ചെലവാക്കാന്‍ പോകുന്നത് കോടികളാണ്.

നിലവിലുള്ളവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാന്‍ ഏതു സര്‍ക്കാരിനും കഴിയണം. ലോക്‌സഭയിലും രാജ്യസഭയിലുമായി കേരളത്തിന് 29 എം.പിമാരുണ്ട്. കൂടാതെ വി. മുരളീധരനും കണ്ണന്താനവും സുരേഷ് ഗോപിയും റിച്ചാര്‍ഡ് ഹേയും അടക്കം നാലു മലയാളികളും. ഇവരെല്ലാം നിരന്തരം നിയമം നിര്‍മ്മിച്ചു കൂട്ടുന്നൊന്നുമില്ല ഇന്ത്യാ മഹാരാജ്യത്ത്. തിരഞ്ഞെടുത്തവരോടും ജനിച്ച നാടിനോടും തെല്ലെങ്കിലും പ്രതിബദ്ധത കാണിച്ചാല്‍ തീരാവുന്നതേയുള്ളൂ പുതിയ തസ്തികയുടെ ചെലവ്. ഒന്നിച്ചുനിന്ന് കാര്യം പറയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നുള്ളവരെ നോക്കി പഠിച്ചാല്‍ മതി.

ആരേയും വിശ്വാസം ഇല്ലെന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ പറ്റിയുള്ള പരാതികളിലൊന്ന്. ഇത്രയേറെ ഉപദേശകര്‍ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യം നടക്കുന്നില്ല. നല്ല പണിക്കാര്‍ അധികമൊന്നും വേണ്ട. ഒന്നോ രണ്ടോ മതി. പണി അറിയാത്തവരെങ്കില്‍ വിഷമമാവും. ആളു കൂടിയാല്‍ പാമ്പു ചാവില്ല. അലക്കുകാരെ നിര്‍ത്തി വിറകു കീറിക്കരുത്.



അഞ്ചാം മന്ത്രി വിവാദം ഇപ്പോള്‍ ഇടതുപക്ഷം ഓര്‍ക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. സെസ് പിരിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്ന ഇതേ ദിവസം എത്ര ക്യാബിനറ്റ് പദവിക്കാരുണ്ടെന്ന് കൂടി ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കാം, പിണറായിയും 19 മന്ത്രിമാരും കൂടി 20. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, ഭരണ പരിഷ്‌കാര കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍, സ്പീക്കര്‍, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്‍, മുന്നോക്ക കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍, ചീഫ് വിപ്. നമുക്ക് വേണ്ടി 26 ക്യാബിനറ്റ് അംഗങ്ങള്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോള്‍ തന്നെ. സമ്പത്ത് ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ നക്ഷത്രമാണ്.

വി.എസിന്റെ സ്റ്റാഫിന്റെ വിമാനയാത്രക്കൂലി വെട്ടിയത് ചെലവു ചുരുക്കാനാണ്. അങ്ങനെ വെട്ടിക്കിട്ടിയ പണം കൊണ്ടാകുമോ സമ്പത്തിന്റെ കൂലി? അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതെന്തുമാകട്ടെ, ആറ്റിങ്ങലിനുള്ള മറുപടിയാണ് പുതിയ നിയമനം. കയറു പിരിയ്ക്കലിനെ പറ്റി ഡോക്ടറേറ്റുണ്ട് ധനമന്ത്രിക്ക്. കര്‍ക്കടക ചികിത്സയാണ് പ്രളയ സെസ്. 928 ഇനങ്ങള്‍ക്ക് അധിക നികുതി. സമ്പത്തിന്റെ തൈകളില്‍ കായ് പിടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നത് നന്നാവും. മുഖ്യമന്ത്രി അനുവദിക്കുമെങ്കില്‍.

Content Highlights: A Sampath to be special liaison officer representing Kerala in Dehi to secure central development projects and assistance faster