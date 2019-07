നിരവധി ചരിത്രസംഭവങ്ങള്‍ പിറന്ന പൂങ്കുന്നത്തെ നടന്‍ പ്രേംജിയുടെ വീട് തകര്‍ച്ചയിലാണെന്ന വാര്‍ത്ത ഇന്നാണ് പുറത്തുവന്നത്. പൂങ്കുന്നം റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനു സമീപത്തെ വീട് എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും തകര്‍ന്നു വീഴാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. ഇതിനു പിന്നാലെ പ്രേംജിയുടെ വസതി സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുത്ത് സാംസ്‌കാരിക കേന്ദ്രമായി സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി.എസ് സുനില്‍കുമാര്‍.

പ്രേംജിയുടെ മകന്‍ നീലനുമായി ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കാന്‍ തയ്യാറാണെങ്കില്‍ വസതി വിട്ടുനല്‍കാന്‍ സമ്മതമാണെന്നും നീലന്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പ്രേംജിയുടെ വീട് സന്ദര്‍ശിക്കവേയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച കുറിപ്പും മന്ത്രിയുടെ ഫേസ്ബുക് പേജില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒരുകാലത്ത് പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകരും സാഹിത്യകാരന്മാരും സ്ഥിരം സന്ദര്‍ശകരായിരുന്ന വീടാണിത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കനത്ത മഴയില്‍ മുറ്റത്തുനിന്ന കൂറ്റന്‍മാവ് വീടിന് മുകളിലേക്ക് വീണ് വീടിന്റെ ഒരുവശത്തെ ഓടുകളും ഷീറ്റും തകര്‍ന്നു. മുറികളും വരാന്തയും ചോര്‍ന്നൊലിക്കുന്ന നിലയിലാണ്. ഉള്ളിലെ ചുവരുകള്‍ തകര്‍ന്നുവീഴാറായി. ബസ് കണ്ടക്ടറായ ഹനീഫയും കുടുംബവുമാണ് എട്ടുവര്‍ഷമായി ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത്.

പ്രേംജി അഭിനയിച്ച ചില സിനിമകളുടെ ലൊക്കേഷനാകാനുള്ള ഭാഗ്യവും ഈ വീടിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാല്‍പ്പതാമത്തെ വയസ്സില്‍ വിധവയായ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ച് പ്രേംജി വന്നുകയറിയത് ഇവിടേക്കാണ്.

സമൂഹത്തില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന ആചാരങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഒരു വിധവയെ വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം തയ്യാറായതോടെ ഒറ്റപ്പെട്ട് താമസിക്കേണ്ടിവന്നു. മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സി. അച്യുതമേനോന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ ഇവിടെ ഒളിവില്‍ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ന് കാണുന്ന ഇടിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞ വീടിന് മുന്നിലുള്ള നീണ്ട വരാന്തയായിരുന്നു ഒരുകാലത്ത് നാടകസംഘങ്ങളുടെ റിഹേഴ്‌സല്‍ കേന്ദ്രം. പി.ജെ. ആന്റണി, സംഗീതസംവിധായകന്‍ ബാബുരാജ്, എം.എസ്. നമ്പൂതിരി തുടങ്ങിയ വന്‍നിര ഇവിടത്തെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായിരുന്നു.

ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി, വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോന്‍, വയലാര്‍ രാമവര്‍മ, ആറ്റൂര്‍ രവിവര്‍മ, ഉറൂബ്, എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട് തുടങ്ങിയവരും പ്രേംജിയുടെ സുഹൃത്തുകളും നിത്യസന്ദര്‍ശകരുമായിരുന്നു.

