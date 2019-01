ബിഗ് ബോസ് 12ാം സീസണ്‍ വിജയി ദിപിക കക്കാറിനെതിരേ ആസിഡ് ആക്രമണ ഭീഷണി. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ദീപികയ്ക്ക് നേരേ ഭീഷണി ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. ബിഗ് ബോസിലെ വിജയി ആകാന്‍ ദീപികയ്ക്ക് അര്‍ഹതയില്ലെന്നും ശ്രീശാന്താകേണ്ടിയിരുന്നു യഥാര്‍ഥ വിജയിയെന്നും ആക്രമണം ആഹ്വാനം ചെയ്ത വ്യക്തി പറയുന്നു. ശ്രീശാന്തിന്റെ ആരാധകനാണെന്ന അവകാശവാദവും അയാള്‍ ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മുംബൈയില്‍ വന്നാല്‍ നിങ്ങളുടെ മുഖം ആഡിഡ് ഒഴിച്ച് വികൃതമാക്കും- അയാള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

തനിക്കെതിരേ വിദ്വേഷ പ്രചരണം നടത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരേ നടപടി എടുക്കുന്നതിന് മുംബൈ പോലീസില്‍ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദീപിക ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഏറെ നാടകീയതകള്‍ക്കൊടുവിലാണ് ബിഗ് ബോസ് 12-ാം സീസണിന് തിരശ്ശില വീണത്. ഫൈനല്‍ റൗണ്ടില്‍ ദീപികയും ശ്രീശാന്തും ഇഞ്ചോട് ഇഞ്ച് പോരാട്ടമായിരുന്നു. ദിപിക വിജയിയായപ്പോള്‍ ശ്രീശാന്ത് ഫസ്റ്റ് റണ്‍റപ്പായി. ബീഗ് ബോസിന് ശേഷവും ദിപികയും ശ്രീശാന്തും നല്ല സൗഹൃദത്തിലാണ്. ശ്രീശാന്ത് തനിക്ക് സഹോദര തുല്യനാണെന്ന് ദീപിക ഫിനാലെ വേദിയില്‍ വച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു.

Dear @MumbaiPolice this guy is threatening to throw acid on lady...Please arrest him early as possible



Please RT and Spread so this post can reach to @MumbaiPolice@CNNnews18 @RVCJ_FB @ZeeNews @aajtak @abpnewshindi @indiaforums @Spotboye @TheKhbri pic.twitter.com/fLvkhoRoSr