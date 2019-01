സിനിമകളിലൂടെയും മിനിസ്‌ക്രീന്‍ പരമ്പരകളിലൂടെയും മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരിയായി മാറിയ നടി അമ്പിളി ദേവിയുടെയും സീരിയല്‍ നടന്‍ ആദിത്യന്റെയും വിവാഹ വാര്‍ത്തകളാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ ചര്‍ച്ചാ വിഷയം. കൊല്ലം കൊറ്റന്‍കുളങ്ങര ദേവീക്ഷേത്രത്തില്‍ വച്ച് നടന്ന ചടങ്ങില്‍ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത്. താരം വിവാഹ മോചിതയാണെന്ന കാര്യം അപ്പോഴാണ് ആരാധകര്‍ അറിയുന്നതും.

ഇവര്‍ വിവാഹിതരായതിന് പിന്നാലെ അമ്പിളിയുടെ ആദ്യ ഭര്‍ത്താവും സീരിയല്‍ രംഗത്തെ ക്യാമറമാനുമായ ലോവല്‍ തന്റെ പുതിയ സീരിയലിന്റെ സെറ്റില്‍ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കൊപ്പം കേക്ക് മുറിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്ന വീഡിയോയും വൈറലായിരുന്നു. ഇതോടെ പുനര്‍ വിവാഹിതരായ അമ്പിളിക്കും ആദിത്യനുമെതിരേ രൂക്ഷവിമര്‍ശനങ്ങളും സജീവമായി. ആദിത്യന്റെ നാലാം വിവാഹമാണിതെന്ന് വരെ വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഈ വിഷയങ്ങളില്‍ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അമ്പിളി. ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമത്തോടാണ് അമ്പിളി ദേവി പ്രതികരിച്ചത്.

അമ്പിളിയുടെയും ലോവലിന്റെയും മകന്റെ ആറാം പിറന്നാള്‍ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം. തന്റെ വിവാഹം കേക്ക് മുറിച്ച് ആഘോഷമാക്കിയ ലോവലിന് അതേ നാണയത്തില്‍ അമ്പിളി മറുപടി നല്‍കിയത് മകന്റെ പിറന്നാള്‍ ആദിത്യനും കുടുംബത്തിനുമൊപ്പം കേക്ക് മുറിച്ച് ആഘോഷിച്ചാണ്. ആദ്യ ഭാര്യയുടെ രണ്ടാം വിവാഹം സെറ്റില്‍ കേക്ക് മുറിച്ച് ആഘോഷിച്ച ലോവല്‍ മകന്റെ പിറന്നാള്‍ മറന്നു പോയോ എന്ന് അമ്പിളി ചോദിക്കുന്നു.

'അവന്റെ പിറന്നാള്‍ പോലും ഓര്‍ക്കാത്ത ലോവലിന് ആദ്യ ഭാര്യയുടെ വിവാഹം കേക്ക് മുറിച്ചു ആഘോഷിക്കാന്‍ എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ഉള്ളത്. അവനെ വിളിക്കാനോ ആശംസകള്‍ അറിയിക്കാനോ ലോവല്‍ മുന്‍കൈ എടുത്തില്ല. ലോവലിന് മകന്റെ പ്രായം പോലും കൃത്യമായി അറിയില്ല. ഏഴ് വയസാണെന്നാണ് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബന്ധം പിരിഞ്ഞ ശേഷം മകനെ കാണാനോ ഒപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാനോ ലോവല്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല . മകന് ചെലവിനായി മാസം 2500 രൂപ നല്‍കണമെന്ന് കോടതി വിധിച്ചിട്ടും കൃത്യമായി അത് നല്‍കാറില്ല. ലോവലുമായി ഒന്നിച്ചു പോകാന്‍ ഒട്ടും പറ്റാതായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങള്‍ ബന്ധം വേര്‍പെടുത്തിയത്.

വിവാഹത്തിന് മുന്‍പ് തന്നെ ആദിത്യന്റെ കുടുംബവും തന്റെ കുടുബവും സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഇപ്പോള്‍ രണ്ടു പേര്‍ക്കും ജീവിതം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് വീട്ടുകാര്‍ ഇടപെട്ട് വിവാഹം നടത്തിയത്. അതിന് പ്രധാന കാരണം മകന് ആദിത്യനുമായുള്ള അടുപ്പമാണ്'. അമ്പിളി ദേവി പറയുന്നു.

അതേ സമയം ആദിത്യന്റെ ജീവിതത്തില്‍ നടന്നതൊക്കെ വ്യക്തമായി തനിക്ക് അറിയാമെന്നും നിയമപരമായി ആദിത്യന്‍ ഒരു വിവാഹം മാത്രമേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്നും അമ്പിളി പറഞ്ഞു. നാല് വിവാഹം ചെയ്തുവെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ കുപ്രചാരണങ്ങളാണെന്നും ആദിത്യനെ കരിവാരി തേക്കാനുള്ള മനഃപൂര്‍വമായ ശ്രമമാണ് ഇതെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തി

