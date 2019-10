കമല്‍ ഹാസന്‍ അവതാരകനായെത്തിയ ബിഗ് ബോസ് തമിഴില്‍ ഏറെ വിവാദങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തിയാണ് നടി മീര മിഥുന്‍. സംവിധായകനും നടനുമായ ചേരന്‍ തന്നെ ദുരുദ്ദേശത്തോടെ സ്പര്‍ശിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് മീര ബിഗ് ബോസില്‍ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് നിഷേധിച്ച് ചേരന്‍ രംഗത്ത് വരികയും മറ്റു മത്സരാര്‍ഥികള്‍ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തതോടെ വിവാദം കെട്ടടങ്ങി. ഷോയില്‍ നിന്ന് പുറത്തായതോടെ കമല്‍ ഹാസനടക്കമുള്ളവര്‍ക്കെതിരേ മീര രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. അഗ്നി സിറകുകള്‍ എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തില്‍ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കി കമല്‍ ഹാസന്റെ മകള്‍ അക്ഷര ഹാസന് അവസരം നല്‍കിയെന്നായിരുന്നു മീരയുടെ അടുത്ത ആരോപണം. എന്നാല്‍ ഇത് വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ രംഗത്ത് വന്നതോടെ കൂടുതല്‍ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഷോയിലെ പുരുഷ മത്സരാര്‍ഥികളെക്കുറിച്ചാണ് മീരയുടെ തുറന്ന് പറച്ചില്‍. എല്ലാ പുരുഷന്‍മാരും തനിക്ക് പിറകെയായിരുന്നുവെന്നും അവര്‍ക്ക് തന്റെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കാന്‍ ആഗ്രമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മീര പറയുന്നു.

എല്ലാവര്‍ക്കും താല്‍പര്യം എന്നോടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആ ഭീരുക്കള്‍ മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പിന്തുണ പോകുമോ എന്ന് ഭയന്ന് എന്നെ പുറത്താക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. എല്ലാവര്‍ക്കും എന്നോട് അസൂയയായിരുന്നു. കാരണം ഞാനാണ് ആ കൂട്ടത്തില്‍ ഏറ്റവും പ്രശസ്ത. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ എല്ലാവര്‍ക്കും എന്നെ അറിയാം. തമിഴ്‌സിനിമയിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന പേരുകളില്‍ ഒന്നാണ് എന്റേത്.

My reply to #WeAreTheBoysu. Let me remind them in no way girl power is less to boy. We are in the age of gender equality. Part 1 of 3 @vijaytelevision @galattadotcom @cineulagam @PTTVOnlineNews @igtamil @TOIChennai @news7tamil @silverscreenin @behindwoods @kalakkalcinema pic.twitter.com/WxT4GyUTIY