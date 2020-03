സ്റ്റാന്‍ഡ്‌ അപ് കൊമേഡിയന്മാര്‍ക്കുള്ള റിയാലിറ്റി ഷോ ആയ 'കൂത്ത്' ലോഞ്ച് ചെയ്തു. കേരളത്തിലെ ആദ്യ വെബ് റിയാലിറ്റി ഷോ എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്. ടോവിനോ തോമസ്, ആസിഫ് അലി, ജോജു ജോര്‍ജ്, ആന്റണി വര്‍ഗീസ് പെപ്പെ, ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെയാണ് 'കൂത്ത്' ലോഞ്ച് ചെയ്തത്.

സ്വതസിദ്ധമായ രീതിയില്‍ തമാശ പറഞ്ഞ് ഒരു സദസിനെ മുഴുവന്‍ ചിരിപ്പിച്ച് കയ്യിലെടുക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസം നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ടോ?? എങ്കില്‍ ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ ഭാഗമാകാം. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തില്‍ രണ്ട് മിനുട്ട് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള പെര്‍ഫോമന്‍സ് വീഡിയോ അയയ്ക്കുക. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവര്‍ക്കാണ് റിയാലിറ്റി ഷോയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്.

Mail id : cinepriseproductions@gmail.com

അയയ്‌ക്കേണ്ട അവസാനതിയതി : March 31, 11:59 PM

