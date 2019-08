ബിഗ് ബോസ് റിയാലിറ്റി ഷോയ്ക്കിടെ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ പേരില്‍ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് നടന്‍ ശരവണന്‍. കോളേജില്‍ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബസില്‍ കയറുമ്പോള്‍ സ്ത്രീകളെ തോണ്ടുകയും ദുരുദ്ദേശത്തോടെ സ്പര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ശരവണന്‍ കമല്‍ ഹാസനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വൈറലായതോടെ ഗായിക ചിന്‍മയിയടക്കം ഒട്ടനവധിപേര്‍ കടുത്ത വിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നു.

ശരവണന്‍ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോള്‍ വലിയ കയ്യടിയാണ് കാണികള്‍ നല്‍കിയത്. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ബസില്‍ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങള്‍ എല്ലായ്പ്പോഴും നേരിടേണ്ടി വരാറുണ്ടെന്ന് കമല്‍ പറഞ്ഞു. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് ശരവണന്‍ തന്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞത്. ശരവണന്റെ വാക്കുകള്‍ കേട്ട കമല്‍ഹാസന്‍ അയാളെ വിമര്‍ശിച്ചില്ല.

ഇതെ തുടര്‍ന്ന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ കമല്‍ ഹാസനെതിരേയും ശരവണനെതിരേയും കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് ഉയര്‍ന്നത്. സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയും പുരോഗമനവാദിയാണെന്ന് ആണയിടുകയും ചെയ്യുന്ന കമലിന് ഇത് തമാശയാണോ എന്ന് വിമര്‍ശകര്‍ ചോദിച്ചു. ഇതെ തുടര്‍ന്ന് മാപ്പപേക്ഷയുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.

'കോളേജില്‍ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എല്ലാരേപ്പോലെയും ഞാനും തെറ്റുകള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഞാനത് അവിടെ വച്ചു പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ പറഞ്ഞത് മുഴുമിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്റെ തെറ്റിന് എനിക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് തെറ്റു തുറന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാന്‍ അന്നത്തെ ആളല്ല. എന്റെ വാക്കുകള്‍ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചുവെങ്കില്‍ മാപ്പ് പറയുന്നു'- ശരവണന്‍ പറഞ്ഞു.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് കമല്‍ ഹാസന്‍ പ്രതികരണമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. ബിഗ് ബോസ് അവതാരകന്‍ എന്ന നിലയില്‍ കമല്‍ ഇതെക്കുറിച്ച് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും മാപ്പ് പറയണമെന്നും ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

