രാജ്യമെമ്പാടും ആഘോഷത്തോടെ കൊണ്ടാടിയ ടെലിവിഷന്‍ ഷോ ബിഗ് ബോസ് ഹിന്ദിക്കു ശുഭ സമാപ്തി കുറിച്ച് ഞായറാഴ്ച്ച രാത്രിയില്‍ ഗ്രാന്റ് ഫിനാലെ നടന്നിരുന്നു. ടിവി താരം ദീപിക കാക്കര്‍ ഒന്നാമതായി. മുന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരവും ഷോയിലെ കരുത്തുറ്റ മത്സരാര്‍ഥിയുമായിരുന്ന ശ്രീശാന്ത് ആണ് ആദ്യ റണ്ണര്‍അപ്.

ബിഗ് ബോസില്‍ നിന്നും താന്‍ നേടിയ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ശ്രീശാന്തുമായുള്ള സ്‌നേഹബന്ധമാണെന്ന് വിജയാഘോഷവേളയില്‍ ദീപിക കാക്കര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒരു പ്രമുഖ ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നല്‍കിയ അബിമുഖത്തിനിടെയാണ് താരം ഇതു പറഞ്ഞത്.

സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍ ആണ് ദീപിക കോക്കറിനെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ബിഗ് ബോസ് ട്രോഫിയും മുപ്പതു ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് അവാര്‍ഡുമാണ് ദീപിക നേടിയത്. ഞായറാഴ്ച്ച നടന്ന ഗ്രാന്റ് ഫിനാലെയിലേക്ക് കരണ്‍വീര്‍ ബെഹ്‌റ, ദീപക് ഠാക്കുര്‍, റോമിന്‍ ചൗദരി എന്നിവരടക്കം അഞ്ചു പേരാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഇവരില്‍ നിന്നുമാണ് ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനക്കാരെ തീരുമാനിച്ചത്.

മലയാളം ബിഗ് ബോസ് സീസണ്‍ ഒന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടന്‍ പ്രക്ഷേപണമാരംഭിച്ച ബിഗ് ബോസ് ഹിന്ദി സീസണ്‍ പന്ത്രണ്ടിലെ അവസാന റൗണ്ട് വരെയെത്തിയ കരുത്തുറ്റ പോരാളികളായിരുന്നു ദീപികയും ശ്രീശാന്തും. മലയാളിയും മുന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരവുമായ ശ്രീശാന്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഹിന്ദി ബിഗ് ബോസിലേക്ക് കൂടുതല്‍ മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ അടുപ്പിച്ചത്. തുടക്കം മുതല്‍ തന്നെ വിവാദങ്ങളും വിമര്‍ശനങ്ങളും ശ്രീശാന്തിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ആരാധകരുടെ കാര്യത്തില്‍ ഒട്ടും പിന്നിലല്ലായിരുന്നു താരം. അതു കൊണ്ടു തന്നെ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടതാരം വിജയിക്കുമെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു മിക്കവരും. വിജയപ്രഖ്യാപനത്തില്‍ ആരാധകരറത്രയും നിരാശരാണ്.

ഫിനാലെക്കു തൊട്ടു മുമ്പ് നടന്ന ഒരു എലിമിനേഷന്‍ റൗണ്ടില്‍ ശ്രീശാന്ത് ദീപികയെ പിന്‍തുണച്ചത് വലിയ വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. ദീപികക്ക് ബിഗ് ബോസില്‍ തുടരാന്‍ താത്പര്യമുണ്ടെങ്കില്‍ സ്വമേധയാ പുറത്തു പോകാമെന്ന് ശ്രീശാന്ത് അറിയിച്ചു. ശ്രീശാന്തിന്റെ ഈ പ്രസ്താവനയെ പ്രശംസിച്ച് ഭാര്യ ഭുവനേശ്വരിയടക്കം നിരവധി പേര്‍ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അതേ സമയം ദീപിക പലപ്പോഴും ശ്രീശാന്തിനെ പിന്‍തുണച്ചില്ലെന്നും വിമര്‍ശനങ്ങളുയര്‍ന്നിരുന്നു.

സെപ്തംബറില്‍ ആരംഭിച്ച ഷോയുടെ ഭാഗമായി ഫോണ്‍ പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ 105 ദിവസങ്ങളാണ് മത്സരാര്‍ഥികള്‍ ഒരു വീട്ടില്‍ ഒരുമിച്ചു ചെലവിട്ടത്.

Content Highlights : Big boss 12 grand finale first Dipika Kakar first runner up Sreesanth, Salman Khan, t v show