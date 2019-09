തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഓണമാണ് ഈ വര്‍ഷത്തേതെന്ന് അമ്പിളി ദേവിയും ആദിത്യന്‍ ജയനും. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന താരരസക്കൂട്ടില്‍ അതിഥികളായെത്തിയതായിരുന്നു ഇവര്‍. ഇവര്‍ക്കൊപ്പം മകന്‍ അപ്പുവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷോയില്‍ വിവാഹജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സു തുറന്ന അമ്പിളിയും ആദിത്യനും പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് വേണ്ടി പഴം പായസം ഒരുക്കി. മകന്‍ അപ്പുവാണ് പായസം രുചിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്.

അഭിമുഖത്തില്‍ നിന്നും

ആറ് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഓണമാണ്. അമ്പിളിക്കൊപ്പമുള്ള ആദ്യ ഓണം. ഞങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് സീരിയല്‍ സെറ്റില്‍ ഓണം ആഘോഷിച്ചിരുന്നോ എന്ന് എനിക്കോര്‍മയില്ല. ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഫോട്ടോ പുറത്ത് വന്നപ്പോള്‍ ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല. കാരണം സീരിയലില്‍ ഞങ്ങള്‍ ഭാര്യയും ഭര്‍ത്താവുമായി അഭിനയിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഷൂട്ടിങ്ങില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യമാണ് എന്നാണ് പലരും കരുതിയിരുന്നത്. ഞങ്ങള്‍ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോള്‍ പലരും കുത്തുവാക്കുകളുമായി രംഗത്തെത്തി. ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഒരാഴ്ച തികയ്ക്കില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇപ്പോള്‍ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് മാസമായി, ആദ്യത്തെ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നു. കുഞ്ഞിന്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

സത്യത്തില്‍ അമ്പിളിയെ വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ കാരണം അപ്പുവാണ് ( അമ്പിളിയുടെ മകന്‍). കുഞ്ഞുനാള്‍ മുതല്‍ ഞാന്‍ അവനെ കാണുന്നതാണ്. എനിക്ക് അവനോട് വല്ലാത്ത വാത്സല്യമാണ്. കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുത്ത് ഞാന്‍ നാടകം കളിക്കുകയാണെന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതൊന്നും സത്യമല്ലെന്ന് അമ്പിളിക്കും അപ്പുവിനും അറിയാം. എനിക്ക് അത്രമാത്രം മതി.- ആദിത്യന്‍ ജയന്‍ പറയുന്നു.

ജയേട്ടന്‍ (ആദിത്യന്‍ ജയന്‍) ഇഷ്ടമാണെന്നും വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ താല്‍പര്യമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ആദ്യം ഓര്‍ത്തത് മകന്റെ കാര്യമാണ്. മകന്‍ സന്തോഷമായിരിക്കണം. കാരണം ഞാന്‍ ഒരു അമ്മയാണ്, മറ്റെന്തിനേക്കാളും അവന്റെ സന്തോഷത്തിനാണ് ഞാന്‍ വിലക്കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പുവിന്റെയും ആഗ്രഹം കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം. എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന ഒരാളാണ് ജയേട്ടന്‍. ജീവിതത്തില്‍ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. അവനെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരാളെ മാത്രമേ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ താല്‍പര്യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ് മകന്‍ എല്ലാവരോടും ഇടപെടാനും സംസാരിക്കാനും തുടങ്ങിയതും. കളരിയില്‍ പഠിക്കാന്‍ പോയി തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ അവനില്‍ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി- അമ്പിളി പറയുന്നു.

പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് പായസമൊരുക്കി അമ്പിളി

