ആരാധകരെയെല്ലാം ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ടാണ് സീരിയല്‍ താരങ്ങളായ അമ്പിളി ദേവിയും ആദിത്യന്‍ ജയനും വിവാഹിതരായത്. ഇപ്പോള്‍ അമ്പിളിയുടെ മകന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സന്തോഷത്തില്‍ ആദിത്യന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവച്ച ഒരു കുറിപ്പാണ് ചര്‍ച്ചയാകുന്നത്. സ്‌കൂളിലെ പരിപാടിക്ക് നൃത്തം ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹം മകന്‍ അപ്പു പങ്കുവച്ചുവെന്നും അവന്റെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചുകൊടുത്തെന്നും പറയുന്ന ആദിത്യന്‍ അപ്പുവിന്റെ ഡാന്‍സ് റിഹോഴ്‌സല്‍ വീഡിയോയും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളെ വിമര്‍ശിച്ചവര്‍ക്കുള്ള മറുപടിയും ആദിത്യന്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്.

ആദിത്യന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

അപ്പുവിന്റെ സ്‌കൂളിലെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഡാന്‍സ് റിഹേഴ്‌സല്‍ ആണ് ഇത്.??..ആദ്യമായാണ് അവന്‍ ഡാന്‍സ് ചെയ്യണം ആഗ്രഹം എന്നോട് പറയുന്നത്...ആദ്യമായാണ് അപ്പു ഡാന്‍സ് ചെയ്യുന്നതും. എന്റെ സുഹൃത്തും സിനിമ കോറിയോഗ്രാഫറുമായ വിനുവിനോട് അപ്പുവിന്റെ ആഗ്രഹം പറയുകയും വിനു വിനുവിന്റെ ശിഷ്യനെ വീട്ടിലേക്കു പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്തു.

രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടാണ് അപ്പു ഇത്രയും പഠിച്ചത്. വിജയുടെ വലിയ ഒരു ഫാന്‍ ആണ് അപ്പു.. ഞങ്ങള്‍ എല്ലാവരുടെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പുവിന്റെ പ്രകടനം.. അഞ്ച് വര്‍ഷം ആരോടും മിണ്ടാത്ത കുഞ്ഞാണ്??

ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ചിലര്‍ പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകള്‍ ഞാന്‍ ഓര്‍ത്തു പോകുന്നു ഈ അവസരത്തില്‍.. 2019 ജനുവരി 25നു കേക്ക് മുറിച്ചവര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതും...ചില സമയം ചിലര്‍ക്ക് അനുകൂലമായി കാറ്റ് വീശും പക്ഷെ അതുമാറുന്നതു നിമിഷംകൊണ്ടാണ് മറക്കരുത് ഇപ്പോള്‍ എനിക്ക് അനുകൂല കാലാവസ്ഥ അല്ലാ മാറും??

ചിലരുടെ തീരുമാനം ഞാന്‍ നടപ്പിലാക്കാകാന്‍ അവര് ആഗ്രഹിക്കുവാ പക്ഷെ എന്റെ തീരുമാനം എന്റെ മനസ്സിലാണ്... കേക്ക് കട്ടേഴ്‌സ് ടീം..ആള്‍ ദി ബെസ്റ്റ് അപ്പുക്കുട്ടന്‍...

2019 ജനുവരി 25നു കൊല്ലം കൊറ്റന്‍ കുളങ്ങര ദേവീക്ഷേത്രത്തില്‍ വച്ചായിരുന്നു അമ്പിളിയും ആദിത്യനും വിവാഹിതരായത്. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും വൈറലായതിന് പിന്നാലെ ഒരു സീരിയല്‍ സെറ്റില്‍ വച്ച് കേക്ക് മുറിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്ന അമ്പിളിയുടെ മുന്‍ഭര്‍ത്താവ് ലോവലിന്റെ വീഡിയോയും വൈറലായി മാറിയിരുന്നു.

