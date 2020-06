ഹിന്ദി സീരിയൽ താരമായ മോഹേന കുമാരി സിംഗിനും കുടുംബത്തിനും കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു.. യേ രിഷ്ത ക്യാ കഹലാതെ ഹൈ എന്ന സീരിയലിലൂടെ മിനിസ്ക്രീൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയങ്കരിയായി മാറിയ താരമാണ് മൊഹേന. താനും ഭർത്താവുമുൾപ്പടെ കുടുംബത്തിലെ ഏഴുപേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്ന് മൊഹേന തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്.

മൊഹേനയുടെ ഭർത്താവ് സുയേഷ് റാവത്ത്, ഭർതൃപിതാവും ഉത്തരാഖണ്ഡ് ടൂറിസം മന്ത്രിയുമായ സത്പാൽ മഹാരാജ്, ഭർതൃമാതാവ് അമൃത റാവത്ത് എന്നിവരുൾപ്പടെ ഏഴ് പേർക്കാണ് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഋഷികേശിലെ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിലാണ് മോഹേനയും കുടുംബവും ചികിത്സ തേടിയിട്ടുള്ളത്. അമൃത റാവത്തിനാണ് കുടുംബത്തിൽ ആദ്യമായി രോ​ഗം കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് ബാക്കിയുള്ള കുടുംബാം​ഗങ്ങളെ ഹോം ക്വാറന്റൈനിലൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഉത്തരാഖണ്ഡ് മന്ത്രിയുടെ മകനുമായി കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ് മൊഹേനയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്

