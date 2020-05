നടി മേഘ്‌ന വിന്‍സന്റിന്റെ മുന്‍ ഭര്‍ത്താവും നടി ഡിംപിള്‍ റോസിന്റെ സഹോദരനുമായ ഡോണ്‍ ടോണി വിവാഹിതനായി. ഡിവൈന്‍ ക്ലാര മണിമുറിയില്‍ ആണ് വധു. വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ ഡോൺ തന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

2017 ലാണ് ഡോണും മേഘ്നയും വിവാഹിതരായത്. . ഡോണിന്റെ സഹോദരിയും സീരിയൽ താരവുമായ ഡിമ്പിൾ റോസും മേഘ്നയും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. ഈ സൗഹൃദമാണ് ഡോണുമായുള്ള വിവാഹത്തിലേക്കെത്തിച്ചത്.

അടുത്തിടെയാണ് ഡോണും മേഘ്‌നയും വിവാഹമോചിതരായ വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നത്.

Content Highlights : Actress Meghna Vincent's former Husband Don Tony Gets Married Again wedding Photos