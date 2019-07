സീരിയല്‍ താരം ദീപന്‍ മുരളിയ്ക്ക് കുഞ്ഞു പിറന്നു. ജൂലൈ 22 രാത്രി 11:10 നാണ് മകള്‍ ജനിച്ചതെന്ന് ദീപന്‍ മുരളി അറിയിച്ചു. മരിച്ചു പോയ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് മകളിലൂടെ അറിഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ കുറിച്ചു.

മേധസ്വി ദീപന്‍ എന്നാണ് കുഞ്ഞിന്റെ പേര്. സരസ്വതി ദേവിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് മേധസ്വി എന്നും തന്റെ അമ്മയുടെ പേര് സരസ്വതി എന്നാണെന്നും ദീപന്‍ വ്യക്തമാക്കി. കുഞ്ഞിനും ഭാര്യ മായക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രവും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവര്‍ത്തകരും ഉള്‍പ്പെടെ ഒട്ടനവധിപേര്‍ ദീപനും കുടുംബത്തിനും ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് രംഗത്തെത്തി.

കുടുംബത്തിലേക്ക് കുഞ്ഞതിഥി വരുന്നുവെന്നുള്ള വിവരവും ഗര്‍ഭിണിയായ ഭാര്യയുടെ വിശേഷങ്ങളുമെല്ലാം ദീപന്‍ മുരളി നേരത്തേ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. മായയുടെ ബേബി ഷവര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരുന്നു.

2018 ലായിരുന്നു ദീപന്റെയും മായയുടെയും വിവാഹം. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് താമസിയാതെ ദീപന്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ അവതരിപ്പിച്ച ബിഗ് ബോസ് റിയാലിറ്റി ഷോയില്‍ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

Content Highlights: Actor Deepan Murali becomes father, wufe Maya, shares photo of new born daughter Medhasvi