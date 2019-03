കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്‌സിലൂടെ സിനിമാ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് പ്രിയങ്കരിയായ നടിയാണ് അന്ന ബെന്‍. തിരക്കഥാകൃത്ത് ബെന്നി പി. നായരംബലത്തിന്റെ മകളായ ഈ പെണ്‍കുട്ടി സ്വപ്രയന്തനം കൊണ്ടാണ് സിനിമയില്‍ ഇടം നേടിയത്. അച്ഛന്റെ പേര് പറയാതെയാണ് അന്ന ഓഡീഷനില്‍ എത്തിയതും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും.

ചുരുണ്ട് നീണ്ട മുടിയാണ് അന്നയുടെ സ്റ്റൈല്‍. മാതൃഭൂമി കപ്പ ടിവിയില്‍ പൂര്‍ണിമ ഇന്ദ്രജിത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗെറ്റ് സ്‌റൈലിഷ് വിത്ത് പൂര്‍ണിമ എന്ന പരിപാടിയില്‍ ഒരിക്കല്‍ മോഡലായി എത്തിയിരുന്നു അന്ന.

കുമ്പളങ്ങി നെറ്റ്‌സില്‍ അന്ന നായികയായി എത്തിയതോടെ രണ്ടര വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് പുറത്തിറക്കിയ എപ്പിസോഡ് വീണ്ടും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍.

