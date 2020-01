വിഷ്ണു വിശാല്‍ നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രം എഫ് ഐ ആറിന് പിന്തുണയേകി ജ്വാല ഗുട്ടയും. മനു ആനന്ദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന ടീസര്‍ യൂട്യൂബില്‍ 2 മില്യണിലധികം പേരാണ് കണ്ടത്. തന്റെ ആരാധകരെ ഈ സന്തോഷവാര്‍ത്ത അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിഷ്ണു ട്വിറ്ററില്‍ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. വിഷ്ണുവിനൊപ്പം ജ്വാലയും ആ വീഡിയോയിലുണ്ടായിരുന്നു.

ബാഡ്മിന്റണ്‍ താരം ജ്വാല ഗുട്ടയുമായി വിഷ്ണു പ്രണയത്തിലാണെന്ന പ്രചരണം തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി. ജ്വാലക്കൊപ്പമുള്ള നിരവധി ചിത്രങ്ങള്‍ വിഷ്ണു ട്വീറ്റ് ചെയ്യാറുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ആദ്യമായാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ വൈറലാകുന്നത്. ഒരു അവസരത്തില്‍ നടനോട് ഇരുവരുടെയും ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ നടന്‍ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിതായിരുന്നു.

'ജ്വാലയെ വര്‍ഷങ്ങളായി എനിക്കറിയാം. ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒരുപാട് പൊതു സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. ധാരാളം സമയം ഒന്നിച്ച് ചെലവഴിക്കാറുമുണ്ട്. ഞങ്ങള്‍ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പ്രണയത്തിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാല്‍, ഈ അവസരത്തില്‍ എനിക്ക് അത് പറയാനാകില്ല. ഞങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ട് പേര്‍ക്കും ഒരുപാട് ജോലികള്‍ ചെയ്തു തീര്‍ക്കാനുണ്ട്.'

#FIRteaser is going to touch 2 million soon...thank you all for the wonderful feedback frm all over...have gone through each and every tweet🤗🥰🤲 pic.twitter.com/WKkRx23Lj0