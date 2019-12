നടനും സംവിധായകനും പാട്ടുകാരനും എഴുത്തുകാരനുമൊക്കയായി പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ് കീഴടക്കിയ താരമാണ് വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍. അച്ഛന്‍ ശ്രീനിവാസനെ പോലെ തന്നെ ഏവര്‍ക്കും സ്വീകാര്യന്‍. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പൊതുവെ സജീവമാണ് വിനീത്. തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില താരങ്ങളില്‍ ഒരാള്‍. അതുപോലെ നല്ലൊരു ഫാമിലിമാന്‍ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം, അത് വിനീതിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈലില്‍ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാല്‍ നമ്മള്‍ക്ക് മനസിലാകും. നിറയെ മകന്‍ വിഹാന്റെയും, ഭാര്യ ദിവ്യയുടെയും ചിത്രങ്ങളാണ് അതില്‍.

കുഞ്ഞുണ്ടാകാന്‍ പോകുന്ന സന്തോഷം തൊട്ട് മകള്‍ പിറന്നതു വരെ തന്റെ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈലില്‍ വിനീത് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ആദ്യമായി മകളുടെ ഫോട്ടോയും ഒപ്പം പേരും പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.

ഭാര്യ ദിവ്യ മകളെ എടുത്തുകൊണ്ട് നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രത്തിനൊപ്പം 'ഇതാണ് ഷനായാ ദിവ്യ വിനീത്. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ്!!' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് വീനീത് ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: vineeth sreenivasan shares pic of daughter with her name in instagram