നാല്പതുകളിലെത്തുമ്പോള്‍ സ്ത്രീകള്‍ കൂടുതല്‍ ഹോട്ട് ആകുമെന്ന് ബോളിവുഡ് താരം വിദ്യാബാലന്‍. നാല്‍പ്പതാം ജന്‍മദിനത്തിന് ശേഷം ഫിലിംഫെയറിന് നല്‍കിയ ഇന്റര്‍വ്യൂവിലാണ് നടി സ്ത്രീകളുടെ പ്രായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം തന്റെ അനുഭവത്തില്‍ നിന്നും വ്യക്തമാക്കിയത്. ജനുവരി ഒന്നിനായിരുന്നു വിദ്യയുടെ നാല്‍പ്പതാം ജന്‍മദിനം.

'നാല്‍പ്പത് പിന്നിട്ട സ്ത്രീകള്‍ ശരിക്കും ഹോട്ട് ആന്‍ഡ് നോട്ടി ആണ്. സ്ത്രീകള്‍ ഈ പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും കൂടുതല്‍ കെയര്‍ലെസ് ആകുന്നതാണ് ഇതിന്റെ കാരണം. നമ്മളെത്ര അലക്ഷ്യരായി ജീവിക്കുന്നുവോ അത്രയും സന്തോഷം നമ്മളെ തേടിയെത്തും'- വിദ്യാ ബാലന്‍ പറയുന്നു.

യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ താന്‍ വിപരീതമായാണ് ജീവിച്ചുപോകുന്നതെന്നാണ് വിദ്യ പറയുന്നത്. 20 വയസുള്ളപ്പോഴൊക്കെ താന്‍ ശരിക്കും ഒരു ഗൗരവപ്രകൃതക്കാരിയായരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തില്‍ തനിക്ക്, ഒരുകാര്യവും ഇപ്പോഴത്തെപ്പോലെ ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാണ് താരം പറയുന്നത്.

'ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാന്‍ ആസ്വദിക്കാന്‍ തുടങ്ങി..എന്റെ ചുമലുകളില്‍ ലോകം അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്ന ഭാരങ്ങള്‍ ഞാന്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല . എന്റെ ഇരുപതുകളില്‍ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ എത്തിപിടിക്കാനായിരുന്നു ഞാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. മുപ്പതുകളില്‍ എന്നെ അറിയാനും...ഈ നാല്‍പതുകളില്‍ ഞാന്‍ എന്റെ ജീവിതത്തെ സ്‌നേഹിക്കാനും തുടങ്ങി' - വിദ്യയുന്നു

വിദ്യയുടെ നാല്‍പ്പതാം ജന്‍മദിനം കുടുംബത്തോടൊപ്പമായിരുന്നു ആഘോഷിച്ചത്. സെവന്റീസ് തീം പ്രകാരം സംഘടിപ്പിച്ച ആഘോഷങ്ങളില്‍ ഭര്‍ത്താവ് സിദ്ധാര്‍ഥ് കപൂറും ഭര്‍തൃസഹോദരന്‍ ആദിത്യ കപൂറും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

Content highlights : Vidya Balan says women become naughtier and hotter after 40 Vidya Balan Turns 40