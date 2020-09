മോഹൻലാലുമായുള്ള പഴയകാല ചിത്രം പങ്കുവച്ച് നടി വിദ്യ ബാലൻ. കമൽ സംവിധാനം ചെയ്യാനിരുന്ന ചക്രത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും പകർത്തിയ ഒരു ഓർമചിത്രമാണ് താരം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

‘2000 ... എന്റെ ആദ്യ മലയാളം ചിത്രമായ ചക്രം. മോഹൻലാലിനൊപ്പം എടുത്ത ചിത്രം! ആദ്യ ഷെഡ്യൂളിന് ശേഷം ഈ ചിത്രം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ...

ഞാൻ വിചാരിച്ചത്ര മോശമാണ് എന്നെ കാണാൻ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല" എന്നാണ് ചിത്രം പങ്കുവച്ച് വിദ്യ കുറിച്ചത്.

കമൽ സംവിധാനം ചെയ്യാനിരുന്ന ചക്രത്തിൽ മോഹൻലാലിനും വിദ്യാ ബാലനും പുറമേ ദിലീപിനെയായിരുന്നു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ഇവരെ വച്ച് ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങും തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ പാതി വഴിയിൽ വച്ച് ചിത്രം മുടങ്ങി. തന്റെ ആദ്യ ചിത്രം മുടങ്ങിയ വിഷമത്തിലായിരുന്ന വിദ്യയെ പിന്നീട് ബോളിവുഡ് സ്വീകരിച്ച കാഴ്ച്ചയാണ് കണ്ടത്.

2003 ൽ കമൽ ഉപേക്ഷിച്ച ചക്രത്തെ ലോഹിതദാസ് ഏറ്റെടുത്തു. മോഹൻലാലിന് പകരം പൃഥ്വിരാജും വിദ്യയ്ക്ക് പകരം മീര ജാസ്മിനും നായികാ നായകന്മാരായി.

Content highlights : Vidya Bala Shares old pic with Mohanlal during Chakram Movie Shooting