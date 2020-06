മൂന്നാഴ്ച്ച മുന്നെയായിരുന്നു അച്ഛന്റെ പിറന്നാൾ, USഇൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തി ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുമ്പോൾ ആയിരുന്നു എന്റെ നീസ് അമ്പുവിന്റെ പിറന്നാൾ. ആശങ്കയോടെ, വേദനയോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുറെ നാളുകൾ. ഇന്ന്, അമ്മയുടെ പിറന്നാളാണ് . നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ പിറന്നാൾ ഒത്തുചേരലുകളും ഇന്നത്തെ ഈ കൂടിച്ചേരലിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടി. നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന, നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ലേ ഏറ്റവും വിലമതിക്കാൻ ആവാത്തത്. എല്ലാവർക്കും അതിന് സാധിക്കട്ടെയെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 💖✨ #ReunionsLikeThese #Gratitude

