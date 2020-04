എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗണില്‍ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. മുടി വെട്ടുന്നതാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രധാന വെല്ലുവിളി. എന്നിട്ടും പലവിധ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് പലരും മുടിയില്‍ പരീക്ഷിക്കുന്നത്.

ബോളിവുഡ് നടന്‍ വിക്കി കൗശലാണ് തന്റെ മുടി വെട്ടുന്ന വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അനിയന്‍ സണ്ണി കൗശലാണ് വിക്കിക്ക് മുടി വെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത്. തന്റെ പുതിയ ലുക്കിന്റെ ഫോട്ടോയും വിക്കി പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മുഴുവന്‍ ബഹുമതിയും സണ്ണിക്കാണ് വിക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

'സണ്ണി കൗശല്‍ വക ക്വാറന്റീന്‍ കട്ട്' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് വിക്കി ഫോട്ടോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റു പല താരങ്ങളും തങ്ങള്‍ക്കും സണ്ണിയുടെ സേവനം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ അനിയന്‍ സണ്ണിയുടെ തലയില്‍ കിരീടത്തിന്റെ ഇമോജി വെച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയും വിക്കി ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

