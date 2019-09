പ്രേമം എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിലൂടെ നായികാ പദവിയിലെത്തിയ നടിയാണ് സായ് പല്ലവി. പ്രേമം ഹിറ്റായതോട് കൂടി തെന്നിന്ത്യയിലെ സൂപ്പര്‍ താരമായി സായ് പല്ലവി വളര്‍ന്നത് വളരെ പെട്ടന്നായിരുന്നു.

ശേഖര്‍ കമ്മൂല സംവിധാനം ചെയ്ത ഫിദ എന്ന ചിത്രം ഹിറ്റായതോടെയാണ് തെലുങ്കില്‍ സായ് പല്ലവിക്ക് ആരാധകര്‍ ഏറിയത്. യുവനടന്‍ വരുണ്‍ തേജായിരുന്നു ചിത്രത്തിലെ നായകന്‍.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരുണ്‍ തേജ് ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ രസകരമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. യുവനടിമാരില്‍ വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ സായ് പല്ലവിയുടെ പേരാണ് വരുണ്‍ പറഞ്ഞത്. പ്രമുഖ നിര്‍മാതാവും നടിയുമായ ലക്ഷ്മി മഞ്ജുവായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ അവതാരക.

സായി പല്ലവി, റാഷി ഖന്ന, പൂജ ഹെഗ്‌ഡെ തുടങ്ങിയ നായികമാരില്‍ ആരെ വിവാഹം കഴിക്കാനാണ് വരുണിന് താല്‍പര്യമെന്നായിരുന്നു അവതാരകയുടെ ചോദ്യം. ഇതിന് മറുപടിയായി സായി പല്ലവിയെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്നായിരുന്നു താരം തുറന്നുപറഞ്ഞത്. പൂജ ഹെഗ്ഡയുമായി ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും വരുണ്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

എന്നാല്‍ വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് സായ് പല്ലവി. അച്ഛനെയും അമ്മയെയും പിരിഞ്ഞു ജീവിക്കാന്‍ തനിക്ക് സാധിക്കില്ലെന്നാണ് അതിന് കാരണമായി സായ് പല്ലവി പറയുന്നത്. എല്ലായ്പ്പോഴും തനിക്കൊപ്പം നിന്ന അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും താങ്ങും തണലുമായി നില്‍ക്കണമെന്നാണ് തന്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് താരം പറയുന്നു. വിവാഹം ഇതിന് തടസ്സമാകുമെന്നും തങ്ങളുടേതായ ഇടം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും സായ് പല്ലവി പറയുന്നു.

സായ് പല്ലവിയെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തേ ഒരുപാട് ഗോസിപ്പുകള്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്. സെറ്റില്‍ ഇടയ്ക്കിടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് ചില സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതെക്കുറിച്ചൊന്നും അവര്‍ പ്രതികരിച്ചില്ല. ഒരു തെലുങ്കു സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോള്‍ പ്രതിഫലം പോലും വാങ്ങാതെ നിര്‍മാതാവിന് സഹായവുമായി സായ് പല്ലവി രംഗത്ത് എത്തിയത് വലിയ വാര്‍ത്തയായിരുന്നു.

Content Highlights: Varun Tej reveals he wants to marry Sai Pallavi, funny answer, fida Movie, Pooja Hedge