Sunshine is my favorite accessory. Close your eyes & imagine beach 🤣😂🌊. A virtual vacation will do for now ☀️ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #love #UrvashiRautela

A post shared by URVASHI RAUTELA 🇮🇳Actor🇮🇳 (@urvashirautela) on Apr 26, 2020 at 9:28pm PDT