സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവരില്‍ മുന്‍പന്തിയിലാണ് സിനിമാ താരങ്ങള്‍. ആരാധകരുമായി വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കാന്‍ ചിത്രങ്ങളും കുറിപ്പുകളും പങ്കുവച്ചാല്‍ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അര്‍ഥങ്ങള്‍ മെനഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാകും പലരില്‍ നിന്നും നേരിടേണ്ടി വരിക. മിക്കവാറും താരങ്ങള്‍ അതിനൊന്നും മറുപടി പറയാന്‍ പോകാറില്ല, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാല്‍ ഗതിയില്ലാതെ വരുമ്പോള്‍ ചിലര്‍ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കും.

ഇപ്പോള്‍ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബോളിവുഡ് നടന്‍ ടൈഗര്‍ ഷ്‌റോഫിന്റെ കാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് സംവദിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയിരുന്നു. അതിനിടെ ഒരാള്‍ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഷോറോഫിന് ഒട്ടും ദഹിച്ചില്ല. അതിന് നല്ല മറുപടിയും നല്‍കി. സ്വകാര്യതയില്‍ കടന്നു കയറിയായിരുന്നു അയാളുടെ ചോദ്യം. ടൈഗര്‍ ഷ്‌റോഫ് വിര്‍ജിന്‍ ആണോ എന്നാണ് അയാള്‍ക്ക് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത്. ചോദിച്ചയാളെ നാണം കെട്ടവന്‍ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചായിരുന്നു ടൈഗര്‍ ഷ്‌റോഫിന്റെ മറുപടി.

നാണം കെട്ടവനേ, എന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്- ടൈഗര്‍ കുറിച്ചു. ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്നും ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ ഇനി ചോദിക്കരുത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ടൈഗര്‍ ഷ്‌റോഫിന്റെ മറുപടി.

