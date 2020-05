മുപ്പത്തിയേഴാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ് തെന്നിന്ത്യൻ താരസുന്ദരി തൃഷ. ആരാധകരും സഹപ്രവർത്തകരുമടക്കം നിരവധി പേരാണ് താരത്തിന് ആശംസകൾ അറിയിച്ച് രം​ഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

“സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി. നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ നീയൊട്ടും മാറിയിട്ടില്ല എന്നതാണ്. നീയിപ്പോഴും അതേ ഉല്ലാസവതിയും സന്തോഷവതിയും സുന്ദരിയുമായ വ്യക്തി തന്നെ. സ്നേഹം, സന്തോഷം, ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത് എന്നിവ സമൃദ്ധമായി നിന്റെ മേൽ ചൊരിയട്ടെ.…” ഖുശ്ബു കുറിച്ചു.

Hey Pretty woman. The best part about you is you haven’t changed a bit.. you are still the same old chirpy, happy, a beautiful soul. May you be showered with love, happiness, health n wealth in abundance.. Happy birthday dear ⁦@trishtrashers⁩ ❤️❤️❤️🎂🎂🎂🎂💖💖💖💖🤗 pic.twitter.com/RResLCP0Vt — KhushbuSundar ❤️ (@khushsundar) May 3, 2020

“എപ്പോഴും കരുത്തോടെയും പോസിറ്റീവായും ഇരിക്കൂ. ഉടനെ തന്നെ കാണാമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്നേഹം.” കീർത്തി സുരേഷിനും തൃഷയ്ക്കും ഒപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് രാധിക ശരത്കുമാർ കുറിച്ചു.

Happy birthday dear @trishtrashers be strong and positive as always . Love to you hope to catch up with you soon ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/IAnaNwPGce — Radikaa Sarathkumar (@realradikaa) May 4, 2020

ബുദ്ധിയും സൗന്ദര്യവും ഒത്തിണങ്ങിയ, മാലാഖമാരുടെ മുഖമുള്ള പെൺകുട്ടി. നീയൊരു യഥാർത്ഥ ദേവതയാണ്, ഏറ്റവും വലിയ പോരാളി, എപ്പോഴും ഉന്നതങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവൾ. സന്തോഷവും പുഞ്ചിരിയും കൂടുതൽ വിജയവും ആരോഗ്യവും ആശംസിക്കുന്നു.”ശ്രീദേവി ശ്രീധർ കുറിച്ചു.

Happy b’day to @trishtrashers the girl-next-door, beauty with brains, one of the prettiest stars with an angelic face.U are a true diva, the biggest survivor, still on top! Here’s wishing u happiness, smiles, more success and good health. Love u 😍🎂💕❤️🥰💃#HBDSouthQueenTrisha pic.twitter.com/z63pelYtYA — sridevi sreedhar (@sridevisreedhar) May 4, 2020

1999-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ജോഡിയിലൂടെയാണ് തൃഷ സിനിമയിലെത്തുന്നത്. 2003-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വിക്രം ചിത്രം സാമിയാണ് തൃഷയെ സൂപ്പർനായികാ പദവിയിലെത്തിച്ചത്. പിന്നീട് തമിഴിലും തെലുങ്കിലും കന്നഡത്തിലും നിരവധി ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാ​ഗമായി. മോഹൻലാൽ ജീത്തു ജോസഫ് ചിത്രം റാം, മണിരത്നത്തിന്റെ പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ, ഷു​ഗർ, രാങ്കി, ​ഗർജനൈ എന്നിവയാണ് താരത്തിന്റെ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ.

Content highlights : Thrisha Krishnan Celebrates 37th Birthday South Indian Actress

