വിക്രം കുമാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത തെലുഗു സിനിമ 'മനം' ഇറങ്ങിയിട്ട് ആറ് വര്‍ഷം. അക്കിനെനി കുടുംബം ഒന്നിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മകള്‍ പങ്കുവെച്ച് നടന്‍ നാഗാര്‍ജുനയും മകനും നടനുമായ നാഗചൈതന്യ അക്കിനെനിയും. 2014-ല്‍ ഇറങ്ങിയ സിനിമയില്‍ നാഗാര്‍ജുനയുടെ അച്ഛന്‍ അക്കിനെനി നാഗേശ്വര റാവു, നാഗാര്‍ജുന, മക്കളായ നാഗ ചൈതന്യ, അഖില്‍ അക്കിനെനി എന്നിവരാണ് വേഷമിട്ടത്.

നാഗാര്‍ജുനയുടെ ഭാര്യയും നടിയുമായ അമല അക്കിനെനി ഒരു അതിഥി വേഷത്തില്‍ സിനിമയിലുണ്ടായിരുന്നു. നാഗചൈതന്യയുടെ ഭാര്യയും നടിയുമായ സാമന്തയാണ് സിനിമയില്‍ നായിക വേഷം ചെയ്തത്. സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നാഗചൈതന്യയുടെയും സാമന്തയുടെയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

സിനിമയുടെ പോസ്റ്റര്‍ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് നാഗചൈതന്യ ആറ് വര്‍ഷമായതിന്റെ സന്തോഷം അറിയിച്ചത്. 'മനം ഇറങ്ങിയിട്ട് 6 വര്‍ഷം... എ.എന്‍.ആര്‍. ഇതിലൂടെ ജീവിക്കുന്നു...എല്ലാം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ പോലെ... എല്ലാത്തിനും വിക്രം കെ. കുമാറിന് നന്ദി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായ എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി...', എന്നാണ് കുറിപ്പില്‍ ചൈതന്യ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Two dates I cannot forget may 22nd and may 23rd🙏Release dates of two Unforgettable classic movies #annamaya #manam 🙏 @Ragavendraraoba #vikramkumar https://t.co/mQfXx0C78s pic.twitter.com/iBCm2dcwMy

അതേസമയം, നാഗാര്‍ജുന രണ്ട് സിനിമകളുടെ പോസ്റ്ററുകളാണ് പങ്കുവെച്ചത്. നാഗാര്‍ജുന നായകനായ തെലുഗു കവിയുടെ കഥ പറഞ്ഞ അണ്ണമയ്യ ഇറങ്ങിയിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച 23 വര്‍ഷം തികഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷവും അദ്ദേഹം പറയാന്‍ മറന്നില്ല. 'മറക്കാന്‍ പറ്റാത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങള്‍' എന്നാണ് ട്വീറ്റില്‍ നാഗാര്‍ജുന കുറിച്ചത്.

Forever ! Something irreplaceable .. #Manam #ANRLivesOn it’s been 6 years .. feels like yesterday .. thank you @Vikram_K_Kumar for this ! everyone who was a part of it and all of you for making it so special pic.twitter.com/fcIow3NVWb