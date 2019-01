മലയാളികള്‍ ഈയടുത്ത കാലത്ത് നെഞ്ചേറ്റിയ തമിഴ് ചിത്രമാണ് 96. ചിത്രത്തില്‍ ശ്രദ്ധ പിടിച്ച് പറ്റിയ ഗാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയതാവട്ടെ മലയാളിയായ ഗോവിന്ദ് വസന്തയും. ബിഹൈന്‍വുഡ്‌സ് അവാര്‍ഡ്ദാന ചടങ്ങില്‍ ഗോവിന്ദിന്റെ പ്രകടനം കണ്ട് കണ്ണ് നിറയുന്ന തൃഷയുടെ വീഡിയോ ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്.

മികച്ച സംഗീത സംവിധായകനുള്ള ബിഹൈന്‍വുഡ്‌സ് അവാര്‍ഡ്‌സ് ഗോവിന്ദ് കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു. അവതാരകരുടെ ആവശ്യ പ്രകാരം ചടങ്ങില്‍ ഗോവിന്ദ് ചിത്രത്തിലെ ശ്രദ്ധേയ ഗാനം 'കാതലേ കാതലേ' വയലിന്‍ വായിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഗാനം ആസ്വദിച്ച്‌ തൃഷയുടെ കണ്ണുകള്‍ ഈറനണിയുന്നതാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്. ഗോവിന്ദിന്റെ പ്രകടനത്തെ നിറഞ്ഞ കൈയടികളോടെയാണ് സദസ്സ് ഏറ്റെടുത്തത്.

അവാര്‍ഡ് ദാന ചടങ്ങില്‍ തൃഷയെ കൂടാതെ 96ലെ മറ്റു അഭിനേതാക്കളും എത്തിയിരുന്നു. ഇതേ ഗാനത്തിന് ഗായിക ചിന്മയിക്ക് വോയ്‌സ് ഓഫ് ഇയര്‍ അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചു.

തൃഷയും വിജയ് സേതുപതിയും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ ചിത്രം നിരുപക പ്രശംസയും പ്രേക്ഷക പ്രശംസയും ഒരേ പോലെ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു. സി. പ്രേം കുമാറാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

