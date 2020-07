തമിഴിൽ വില്ലൻ വേഷങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ നടനാണ് പൃഥ്വിരാജ് എന്ന ബബ്ലു. നേരത്തെ നടന്മാരായ അജിത്തിനെയും സൂര്യയെയും കുറിച്ച് മോശം പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ഏറെ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന നടനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. അജിത്ത് നായകനായെത്തിയ അവൾ വരുവാലാ എന്ന ചിത്രത്തിൽ വില്ലൻ വേഷത്തിലെത്തിയത് പൃഥ്വിരാജ് ആയിരുന്നു.

എന്നാൽ അജിതിനെ താൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണെന്നും സിനിമാ രം​ഗത്തെ ഏറ്റവും മാന്യനായ വ്യക്തി അജിത്താണെന്നും പറയുകയാണ് പൃഥ്വിരാജ്. ലോക്ക്ഡൗണിന് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അജിത്തിനെക്കുറിച്ച് പൃഥ്വിരാജ് മനസ് തുറന്നത്.

ലോക്ഡൗണിന് മുമ്പു ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചെന്നതായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജ്. അതേ ഹോട്ടലിൽ അജിത്തിന്റെ ഭാര്യയും നടിയുമായിരുന്ന ശാലിനിയും മകളും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നിരുന്നു, ശാലിനിക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കാത്തതിനാൽ പോയി കണ്ട് പരിചയപ്പെടാൻ മടിച്ച് പൃഥ്വിരാജ് നിന്നു. ഇത് ആദ്യമായല്ല മൂന്ന് തവണ സംഭവിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ തവണ ഹോട്ടലിലെ മാനേജർ പൃഥ്വിരാജിനെ സമീപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പർ ശാലിനിക്ക് നൽകാനുള്ള അനുവാദവും ചോദിച്ചു,

നമ്പർ കൊടുത്ത ഉടനേ ശാലിനിയുടെ കാൾ എനിക്ക് വന്നു. ഹോട്ടലിൽ വച്ച് എന്നെ കണ്ടിട്ട് അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കാതിരുന്നതിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ചു. എന്നെ കണ്ട കാര്യവും സംസാരിക്കാതിരുന്ന കാര്യവും ശാലിനി അജിത്തിനോട് പറ‍ഞ്ഞിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ അസ്വസ്ഥനാക്കി, പൃഥ്വിരാജ് മുതിർന്ന നടനാണെെന്നും തന്റെ സുഹൃത്തും സ്കൂൾ സീനിയറുമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് സംസാരിക്കണമെന്നും അജിത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും ശാലിനി എന്നോട് പറ‍ഞ്ഞു. അജിത്തിന് അങ്ങനെ കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല സത്യത്തിൽ. ഈ സംഭവം അദ്ദേഹം വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാന്യതയുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു മികച്ച വ്യക്തത്വത്തിനുടമയാണ് അജിത്ത്...പൃഥ്വിരാജ് പറയുന്നു

