ഒരു കാലത്തു മലയാളികളുടെ ആവേശമായിരുന്നു നടന്‍ സുരേഷ് ഗോപി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്‍ ഗോകുല്‍ സുരേഷിന്റെ സിനിമാ പ്രവേശനം ഇരുകയ്യും നീട്ടിയാണ് ആരാധകര്‍ സ്വീകരിച്ചതും. ഗോകുലിന്റെ പുതിയ സിനിമകളിലെ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണിച്ച് അച്ഛന്റെ അതേ മാനറിസങ്ങള്‍ തന്നെ മകനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പല ആരാധകരും ചൂണ്ടി കാണിച്ചിരുന്നു. അതുകൂടാതെ ജൂനിയര്‍ ചാക്കോച്ചി എന്ന വിളിപ്പേരും ഗോകുലിന് നല്‍കിയിരുന്നു .

ഇപ്പോഴിതാ തന്റെയും മകന്റെയും ഒരു ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് സുരേഷ്‌ഗോപി. തന്റെ പഴയകാലത്തെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒപ്പമാണ് മകന്റെ ഫോട്ടോയും താരം ചേര്‍ത്തുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത പോലെയെന്നാണ് ആരാധകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും അച്ഛന്റെയും മകന്റെയും ചിത്രങ്ങള്‍ ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.

പ്രണവ് മോഹന്‍ലാല്‍ നായകനായ ഇരുപതിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഗോകുല്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഗോകുല്‍ നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രം സൂത്രക്കാരന്‍ റിലീസിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്.

അതുകൂടാതെ നാല് വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സുരേഷ് ഗോപി വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. തമിഴരശന്‍ എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് സുരേഷ് ഗോപി തിരിച്ചെത്തുന്നത്. വിജയ് ആന്റണിയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായകന്‍, രമ്യാ നമ്പീശനാണ് നായിക. 2015ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ മൈ ഗോഡും തമിഴ് ചിത്രം ഐയും ആണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടേതായി ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയ ചിത്രങ്ങള്‍.

Content Highlights : Suresh Gopi Gokul Suresh Picture Goes Viral, Suresh Gopi Back To Cinema,Gokul Suresh New Movie Soothrakkaran