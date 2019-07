പൃഥ്വിരാജ് എന്ന നടനെ ആരാധകര്‍ക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. നടന്റെ അഭിനയത്തെയും സംവിധാന മികവിനെയും പ്രശംസിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതില്‍ ചിലര്‍ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ രസകരമായി ട്രോളാനുമുള്ള കൗതുകമുണ്ട്. ട്രോളുകളില്‍ പലതും പൃഥ്വിയും സുപ്രിയയും അവരുടെ പേജിലൂടെ തന്നെ ഷെയര്‍ ചെയ്യാറുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ പൃഥ്വിയെക്കുറിച്ചു വൈറലായിരിക്കുന്ന പുതിയൊരു ട്രോള്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് പൃഥ്വിയുടെ പ്രിയ ഭാര്യ സുപ്രിയ.

പൃഥ്വി എത്തുന്ന പ്രമുഖ വസ്ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിന്റെ പുതിയ ഒരു പരസ്യവുമായി കൂട്ടിയിണക്കിയാണ് ട്രോള്‍. ട്രോളിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതാണ്. മകളെ പി ടി എ മീറ്റിംഗിനു കൊണ്ടു പോയ പൃഥ്വരാജ് കരുതിയതിലും പെട്ടെന്നു തിരിച്ചെത്തിയതു കണ്ട് സുപ്രിയ ചോദിച്ചു: ഇതെന്താ മീറ്റിംഗ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞോ? അപ്പോള്‍ വന്നു, മകളുടെ മറുപടി : ആടി സെയില്‍ തുടങ്ങിയെന്നു പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞയച്ചു.. താങ്ക്‌സ് അച്ഛാ.. ട്രോള്‍ കണ്ട് ചിരി വന്ന് സുപ്രിയ ഇത് ഷെയര്‍ ചെയ്യാതിരിക്കാനാവില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കയാണ്.

Content Highlights : Supriya shares new troll about Prithviraj through instagram