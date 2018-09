ഗണേശ ചതുര്‍ഥി ആഘോഷത്തിന്റെ ലഹരിയിലാണ് നാടെങ്ങും. ആർഭാടത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ആഘോഷത്തിന് മത്സരിക്കുകയാണ് ബോളിവുഡ് താരങ്ങളും. എന്നാൽ, വ്യത്യസ്തമായ മാര്‍ഗമാണ് ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കായി നടി സണ്ണി ലിയോണും ഭര്‍ത്താവ് ഡാനിയല്‍ വെബ്ബറും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

മുംബൈയിലെ തങ്ങളുടെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറിക്കൊണ്ടാണ് ഇരുവരും ഇത്തവണ ഗണേശ ചതുര്‍ഥി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കേണ്ടതിന്റെ നിയമങ്ങളും ചടങ്ങുകളുമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് മാറുന്ന വിവരം സണ്ണി ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചടങ്ങുകളും നിയമങ്ങളും... അല്ലെങ്കില്‍ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാനും ഡാനിയലും ഗണേശ ചതുര്‍ഥി ആഘോഷിക്കുന്നത് മുംബൈയിലെ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ്. എല്ലാവര്‍ക്കും നല്ലൊരു ഗണേശ ചതുര്‍ഥി ആശംസിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ... സണ്ണി കുറിച്ചു. ഭര്‍ത്താവ് ഡാനിയല്‍ വെബ്ബര്‍ തന്റെ കൈകളില്‍ സണ്ണിയെ വാരിയെടുത്തുകൊണ്ടാണ് വീടിനകത്തെ വിശേഷങ്ങള്‍ ആരാധകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

I don’t know all the rules...customs...or what’s the right thing to do on this day. But @DanielWeber99 and I are celebrating our Ganpati with moving into our new place here in Mumbai! Happy Ganesh Chaturthi everyone! God Bless you all!! pic.twitter.com/hTc06LtVxL