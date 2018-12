കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ സിനിമാലോകത്ത് അതിശക്തമായ അലയൊലികളാണ് 'മീ ടൂ' ക്യാമ്പെയ്‌നിലൂടെ കേട്ടത്. സിനിമാസെറ്റുകളില്‍ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനിരയാവര്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷവും വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി രംഗത്തു വന്നതും ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തേയും പല നിര്‍മാതാക്കളും സംവിധായകരും സ്ത്രീ സംരക്ഷണ കാര്യങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയതും നമ്മള്‍ കണ്ടതാണ്.

തന്റെ സിനിമാ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റുകളില്‍ പരാതി ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള സെല്‍ രൂപവത്ക്കരിക്കുമെന്ന് സംവിധായകന്‍ ആഷിക് അബു പറഞ്ഞിരുന്നു. വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ പ്രത്യേക പാനല്‍ കൊണ്ടു വരുമെന്ന് തമിഴ് നടനും താരസംഘടനയായ നടികര്‍ സംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റുമായ വിശാലും ഉറപ്പു നല്‍കിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ നടന്‍ ശ്രീകാന്ത് സ്ത്രീകളോടുള്ള സമീപനം എങ്ങനെ വേണമെന്ന സ്വന്തം നിലപാടു വ്യക്തമാക്കി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ശ്രീകാന്ത് നായകനാകുന്ന 'ഉന്‍ കാതല്‍ ഇരുന്താല്‍' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിംഗ് ചടങ്ങ് ഈയിടെ നടന്നിരുന്നു. ചടങ്ങില്‍ സന്നിഹിതയായിരുന്ന ചിത്രത്തിലെ നായിക ചന്ദ്രികാ രവിയെ സൂപ്പര്‍ ഫിഗറെന്നു അഭിസംബോധന ചെയ്താണ് അധ്യക്ഷന്‍ വേദിയിലേക്ക് സംസാരിക്കാനായി ക്ഷണിച്ചത്. ഇതിനെ വിമര്‍ശിച്ചു കൊണ്ടാണ് ശ്രീകാന്ത് വേദിയിലെത്തിയപ്പോള്‍ സംസാരിച്ചത്.

'അവരെ അങ്ങനെ പരാമര്‍ശിച്ചതിന് ഞാന്‍ മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു. അതു തെറ്റു തന്നെയാണ്. സിനിമയിലെ ഡയലോഗുകള്‍ പോലെയല്ല, പൊതു വേദികളില്‍ സ്ത്രീകളെ സൂപ്പര്‍ഫിഗറെന്നൊന്നും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് നല്ല സംസ്‌ക്കാരത്തിനു ചേര്‍ന്നതല്ല. സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുകയും ഗൗനിക്കുകയും വേണം'. ഇതാണ് ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍.

തമിഴ് സിനിമയില്‍ ഒരു കാലത്ത് മുന്‍നിര നായകന്മാര്‍ക്കൊപ്പം തിളങ്ങി നിന്ന താരമായിരുന്നു ശ്രീകാന്ത്. ഇപ്പോള്‍ ഒരു ഇടവേളക്കു ശേഷം മുഖ്യ വേഷത്തില്‍ അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഉന്‍ കാതല്‍ ഇരുന്താല്‍.

