മദേഴ്‌സ്‌ഡേയില്‍ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന മകന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ച് നടന്‍ സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍. മനോഹരമായൊരു ആശംസാ സന്ദേശവും മകന്‍ ഓര്‍ഹാനു നല്‍കുന്നുണ്ട്.

ഓര്‍ഹാന്റെ ഒന്നാം പിറന്നാളാണിന്ന്. ദൈവം തന്ന വിലമതിക്കാനാവാത്ത സമ്മാനമാണ് മകനെന്ന് സൗബിന്‍ പറയുന്നു. മകന്റെ കുസൃതി ഒപ്പിയെടുത്ത ചില ചിത്രങ്ങളും സൗബിന്‍ പങ്കുവെക്കുന്നു. മുട്ടോളം മുടിയുമായി ഓര്‍ഹാനിരിക്കുന്ന ചിത്രവും അതിലുണ്ട്.

കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍, അന്ന ബെന്‍, ശ്രിന്റ, സിജു വില്‍സണ്‍, കൃഷ്ണശങ്കര്‍, പാരിസ് ലക്ഷ്മി, ഗ്രേസ് ആന്റണി, മുഹ്‌സിന്‍ പരാരി തുടങ്ങിയവരും ഓര്‍ഹാന് ജന്മദിനാശംസകളേകുന്നു.

Content Highlights : soubin shahir instagram post about his son orhan's first birthday