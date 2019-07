മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന് ജന്മദിനാശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് ബോളിവുഡ് താരസുന്ദരി സോനം കപൂര്‍. ഇരുവരും നായികാ നായകന്മാരായെത്തുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രം 'ദ സോയ ഫാക്ടറി'ന്റെ ഒരു ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് സോനം ഡിക്യൂവിന് ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നത്.

'ജന്മദിനാശംസകള്‍ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍. 28 എന്ന നമ്പര്‍ നേതൃത്വം, ദൃഢനിശ്ചയം, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയെ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്... ഭാഗ്യദേവതയുടെ കടാക്ഷം നിങ്ങള്‍ക്കെപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഒരുപാട് നല്ല വര്‍ഷങ്ങള്‍ ഇനിയും മുന്നോട്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ'- സോനം കപൂര്‍ കുറിച്ചു.

സോനത്തിന്റെ ആശംസകള്‍ക്ക് ദുല്‍ഖര്‍ മറുപടിയും നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

ദുല്‍ഖറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബോളിവുഡ് ചിത്രമാണ് സോയ ഫാക്ടര്‍. അനുജ ചൗഹാന്റെ നോവല്‍ 'ദ സോയ ഫാക്ടറിനെ' അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്.

തേരേ ബിന്‍ ലാദന്‍ എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്ത അഭിഷേക് ശര്‍മയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഫോക്സ് സ്റ്റാര്‍ സ്റ്റുഡിയോസും അദ്ലാബ്സ് ഫിലിംസും ചേര്‍ന്ന് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നു.

Content Highlights: sonam kapoor wishes dulquer salmaan on his birthday dulquer sonam in zoya factor