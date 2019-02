സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്റെ പേര് വീണ്ടും മാറ്റി ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബോളിവുഡ് നടി സോനം കപൂര്‍. സോയ സിങ് സോളാങ്കി എന്നാണ് താരത്തിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിലെ പുതിയ പേര്. ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്ന് ചിന്തിച്ച് തല പുകയ്ക്കുകയായിരുന്ന ആരാധകര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. തന്റെ പുതിയ ചിത്രം ദ സോയ ഫാക്ടറിന്റെ റിലീസിന് മുന്നോടിായാണ് താരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പേര് മാറ്റിയത്.

അനൂജ ചൗഹാന്റെ നോവല്‍ ദി സോയ ഫാക്ടറാണ് ചിത്രത്തിനാധാരം. ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ നായകനായെത്തുന്ന ചിത്രത്തില്‍ സോയ സിങ്ങ് എന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെയാണ് സോനം കപൂര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഏപ്രില്‍ അഞ്ചിനാണ് ചിത്രം റിലീസാകുന്നത്. അതിന് മുന്നോടിയായി സോനം തന്റെ ട്വിറ്ററിലെ പേര് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.

വിവാഹിതയായ ശേഷം സോനം തന്റെ പേര് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സോനം കെ അഹൂജ എന്നാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ വലിയ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നതോടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പേര് മാറ്റാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തനിക്കുണ്ടെന്ന് സോനം തിരിച്ചടിച്ചിരുന്നു. തേരേ ബിന്‍ ലാദന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത അഭിഷേക് ശര്‍മ്മയാണ് 'ദ സോയ ഫാക്ടര്‍' ന്റെ സംവിധായകന്‍.

Content Highlights : Sonam Kapoor changes her name Zoya Singh Solanki on social Sonam Kapoor The Zoya Factor Dulquer