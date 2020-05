തൊണ്ണൂറുകളിൽ തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിലെ സൂപ്പർ നായികയായിരുന്നു സിമ്രാൻ. ചടുലമായ നൃത്തച്ചുവടുകൾ കൊണ്ട് അന്നത്തെ യുവതലമുറയെ കയ്യിലെടുത്തിരുന്നു സിമ്രാൻ.

ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും തന്റെ ചുറുചുറുക്ക് എവിടെയും പോയിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് സിമ്രാൻ.

അല്ലു അർജുൻ നായകനായെത്തിയ അല വൈകുണ്ഠപുരമുലോ എന്ന ചിത്രത്തിലെ സൂപ്പർഹിറ്റ് ഡാൻസ് നമ്പർ ബുട്ടബൊമ്മയ്ക്ക് ചുവട് വയ്ക്കുന്ന സിമ്രാന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാവുന്നത്.

Dance always keeps me up and running❤️#StayHomeStaySafe #WeWillGetThroughThisTogether #slimfitsimran #dancewithme pic.twitter.com/UjHazzALtE