മലയാളത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മൂന്ന് താരങ്ങള്‍ ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുന്നത്. പ്രിയ നടി സംവൃത സുനില്‍, നടന്മാരായ പൃഥ്വിരാജ്, ജയസൂര്യ എന്നിവര്‍ ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രമാണ് ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായ മൂവരും ഏറെ നാളുകള്‍ക്ക് ശേഷം ഒന്നിച്ചു കണ്ടതിന്റെ സന്തോഷം കേക്ക് മുറിച്ച് ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സംവൃത വീണ്ടും സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണെന്ന സന്തോഷവും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്.

സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റ് ചിത്രമായ ചോക്ലേറ്റ് എന്ന സിനിമയിലാണ് ഈ മൂവര്‍ സംഘം ആദ്യമായി ഒന്നിച്ചഭിനയിച്ചത്. ജയസൂര്യയ്ക്കൊപ്പം ഇവര്‍ വിവാഹിതരായാല്‍, 101 വെഡിങ്‌സ്, ത്രീ കിങ്സ് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ചിത്രങ്ങളില്‍ സംവൃത വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. വാസ്തവം, തിരക്കഥ, മാണിക്യക്കല്ല്, അയാളും ഞാനും തമ്മില്‍ എന്നീ ചിത്രങ്ങളില്‍ പൃഥ്വിയുടെ നായികയുമായി.

2004-ല്‍ ദിലീപിനെ നായകനാക്കി ലാല്‍ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത രസികന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു സംവൃത സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് ഒരുപിടി നല്ല ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായി . 2012-ല്‍ വിവാഹശേഷം ഭര്‍ത്താവിനൊപ്പം വിദേശത്തേക്ക് പോയ സംവൃത ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അവതാരകയായി ക്യാമറയ്ക്കു മുന്നിലേയ്ക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ജി.പ്രജിത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബിജു മേനോന്‍ നായകനാവുന്ന 'സത്യം പറഞ്ഞാല്‍ വിശ്വസിക്കുമോ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സിനിമയിലേക്കും തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങുകയാണ് താരം.

Content Highlights : Samvritha Sunil Jayasurya Prithviraj Get together Pics Viral Samvritha Sunil Back To Acting