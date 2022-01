പോയ വർഷം ഒക്ടോബറിലാണ് തെന്നിന്ത്യൻ താരദമ്പതിമാരായ സാമന്തയും നാ​ഗചൈതന്യയും തങ്ങൾ വിവാഹമോ​ചിതരാകുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ഇരുവരും ഇക്കാര്യം ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്.

ഇപ്പോൾ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതേ കുറിപ്പ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് സാമന്ത നീക്കം ചെയ്തതാണ് ആരാധകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സാമന്ത വേർപിരിയൽ പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ സാമന്തയും നാ​ഗചൈതന്യയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന തരത്തിൽ അഭ്യൂഹങ്ങളും ആരാധകർക്കിടയിൽ പ്രചരിച്ചു. എന്നാൽ ഇരുവരും തങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ട് പോയെന്നും അവിടെ അനുരഞ്ജനത്തിന് സ്ഥാനമില്ലെന്നും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ബാധകമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വേണ്ടെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് ഈ കുറിപ്പ് സാമന്ത നീക്കം ചെയ്തതെന്നാണ് താരത്തോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ 2നാണ് സാമന്തയും നാ​ഗചൈതന്യയും തങ്ങൾ വേർപിരിയുകയാണെന്ന കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്. 2018 ലായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. ജീവിത പങ്കാളികൾ എന്ന നിലയിൽ തങ്ങൾ വേർപിരിയുകയാണെന്നും ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷത്തിലധികമായി തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം ഇനിയും നിലനിൽക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും വിവാഹമോചന വാർത്തയിൽ സ്ഥിരീകരണം അറിയിച്ച് താരങ്ങൾ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

.@Samanthaprabhu2 deletes her divorce post on Instagram. Even before one jumps in to what’s cooking, it’s learnt that #Samantha is going clutter-free on her Insta & deleting the posts that no longer relatable to her life. Sadly, Chay Sam may not reunite again as both moved on! pic.twitter.com/FCcTsjhfWM