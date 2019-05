ബോളിവുഡിന്റെ മോസ്റ്റ് എലിജിബിള്‍ ബാച്ചിലര്‍ സല്‍മാന്‍ അച്ഛനാകാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്ത ആശ്ചര്യത്തോടെയാണ് ആരാധകര്‍ കേട്ടത്. കുട്ടികളെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന താരം വാടക ഗര്‍ഭധാരണത്തിലൂടെയാണ് അച്ഛനാകാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ഈ വിഷയത്തില്‍ താരം മനസ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. മുംബൈ മിററിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് താരം അച്ഛനാകാനുള്ള ഒരുക്കത്തെക്കുറിച്ച് മനസ് തുറന്നത്.

തനിക്കൊരു കുഞ്ഞ് വേണമെന്നും എന്നാല്‍ അമ്മയെ ആവശ്യമില്ലെന്നും സല്‍മാന്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു."എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേണം, എന്നാല്‍ കുഞ്ഞിനൊപ്പം അമ്മയും ഉണ്ടാവും, എനിക്ക് അമ്മയെ വേണ്ട, പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് വേണം താനും. എന്നാല്‍ അവരെ നോക്കാന്‍ ഒരു ഗ്രാമം തന്നെ എന്നോടൊപ്പമുണ്ട്. ചിലപ്പോള്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ജയിക്കാനും തോല്‍ക്കാനുമുള്ള അവസരം നല്‍കാന്‍ എനിക്കാവും"-താരം പറയുന്നു.

വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് തത്കാലം ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്നും സല്‍മാന്‍ അഭിമുഖത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഒട്ടേറെ പ്രണയകഥകളിലെ നായകനായ സല്‍മാന്‍ വിവാഹിതനാകുന്നതും നോക്കിയിരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലമേറെയായി. സല്‍മാന്‍ വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ പോകുന്നു എന്ന തരത്തില്‍ പലകുറി വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിക്കുകയും താരം തന്നെ അതൊക്കെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. താന്‍ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് സല്‍മാന്‍ നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിനിടയ്ക്കാണ് താരം വാടക ഗര്‍ഭധാരണത്തിലൂടെ അച്ഛനാകാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്തു വരുന്നത്.

അങ്ങനെ വാടക ഗര്‍ഭധാരണത്തിലൂടെ കുട്ടികളെ സ്വന്തമാക്കിയ ഷാരൂഖ് ഖാന്‍, കരണ്‍ ജോഹര്‍, സണ്ണി ലിയോണ്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ പാത പിന്തുടരുകയാണ് സാല്‍മാനും. കത്രിന കെയ്ഫിനൊപ്പമെത്തുന്ന ഭാരത്, ദബാങ് 3 എന്നിവയാണ് സല്‍മാന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍.

Content Highlights : Salman Khan On Surrogation Salman On Having Children Marriage