ശബരിമലയില്‍ യുവതികള്‍ ദര്‍ശനം നടത്തിയതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ബി.ജെ.പി പിന്തുണയോടെ ശബരിമല കര്‍മസമിതി ഹര്‍ത്താല്‍ പ്രഖ്യപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എത്ര വലിയ ഹര്‍ത്താലാണെങ്കിലും സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് മുടക്കാനാകുമോ. ഇല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സലീം കുമാര്‍.

ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനത്തില്‍ മമ്മൂട്ടി ചിത്രമായ മധുരരാജയുടെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ബൈക്കില്‍ യാത്ര തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സലീം കുമാര്‍. ഇതിന്റെ ചിത്രവും അദ്ദേഹം ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവയ്ച്ചു.

''ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനത്തില്‍ ഗുലാബിയോടൊപ്പം മധുര രാജയുടെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക്'- എന്ന് സലീം കുമാര്‍ കുറിച്ചു. താരത്തിന്റെ പോസ്റ്റിന് താഴെ ഒട്ടനവധി പേര്‍ അഭിവാദ്യങ്ങള്‍ അര്‍പ്പിച്ചു. ഇതുകൂടാതെ സമകാലിക സംഭവങ്ങളെ കൂട്ടിക്കലര്‍ത്തിയുള്ള ട്രോളുകളുമുണ്ട്.

വൈശാഖ് ഒരുക്കുന്ന മധുരരാജ ഒരു കോമഡി ആക്ഷന്‍ എന്റര്‍ടൈനറാണ്. 2010 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ പോക്കിരി രാജയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് മധുരരാജ.

Content Higghlights: salim kumar on harthal day to shooting location by bike bjp sabarimala protest madhura raja