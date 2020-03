പാട്ട് കേട്ട വൈഫ് : ഇനി എന്നാ സൈജു ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നേ ?🙉🙊 Ps: ഇവൻ സംഗീത മേഖലയ്ക്കും ഒരു ഭീഷണി ആണ് എന്ന കമന്റ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.🙏🙏...

A post shared by Saiju Govinda Kurup [SGK] (@saijukurup) on Mar 27, 2020 at 9:55pm PDT