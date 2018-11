നല്ല കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധാലുവാണ് സെയ്ഫ് അലി ഖാന്‍ ഇപ്പോള്‍. ചിത്രങ്ങള്‍ക്കൊന്നും അധികം പോസ് ചെയ്യാറില്ലെങ്കിലും പാപ്പരാസികള്‍ പകര്‍ത്തിയ സെയ്ഫിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ വൈറലാകുന്നത്.

ചോരക്കറ പുരണ്ട വസ്ത്രവും നെറ്റിയില്‍ ചോരയുമായി കാറിലിരിക്കുന്ന സെയ്ഫിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. സെയ്ഫിന് അപകടം പറ്റി എന്ന തരത്തിലും ചില മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു.

എന്നാല്‍, പുതിയ ചിത്രത്തിനായുള്ള മെയ്ക്കപ്പ് ആണിതെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ചിത്രമായ താനാജി: ദി അന്‍സങ് വാരിയര്‍ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞുള്ള സെയ്ഫിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് പാപ്പരാസികള്‍ പകര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്.

അജയ് ദേവ്ഗണ്‍ നായകനാകുന്ന ചരിത്ര സിനിമയില്‍ വില്ലന്‍ വേഷത്തിലാണ് സെയ്ഫ് എത്തുന്നത്. ബാഹുബലി കണ്ടിറങ്ങിയ ഫീല്‍ ആയിരിക്കും ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സമ്മാനിക്കുക എന്നാണ് സെയ്ഫ് മുന്‍പൊരിക്കല്‍ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞത്.

"അജയിനെ ഞാന്‍ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അതുപോലെ അജയ് ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന രീതിയും ഞാന്‍ ഇഷ്ടപെടുന്നു. ഇത്തരമൊരു വലിയ ചരിത്ര സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അജയ് സിനിമയെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു. നല്ലൊരു നിര്‍മാതാവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. ദേശഭക്തിയും ധീരതയും ഉയര്‍ത്തിക്കാണിക്കുന്ന ഇത്തരമൊരു ചിത്രമാണ് ഇന്നുണ്ടാകേണ്ടത്. കുട്ടികള്‍ ഇത് ഇഷ്ടപെടും, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരും" -സെയ്ഫ് പറയുന്നു.

