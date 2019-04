പ്രേമം, കലി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനസില്‍ ഇടം നേടിയ നടിയാണ് സായ്പല്ലവി. ഫഹദ് ഫാസിലിനൊപ്പം അഭിനയിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം അതിരന്‍ തീയേറ്ററുകളില്‍ നിറഞ്ഞോടുകയാണ്. അതിനിടയില്‍ നടി വീണ്ടും വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം പിടിക്കുന്നു

കോടികള്‍ നല്‍കാമെന്ന് വാഗ്ദാനവുമായി നടിയെ സമീപിച്ച പരസ്യനിര്‍മാതാക്കളോട് നടി താനില്ലെന്നു പറഞ്ഞുവെന്നാണ് സിനിമാലോകത്ത് നിന്നു ലഭിക്കുന്ന സൂചനകള്‍. ഒരു പ്രമുഖ ഫെയര്‍നെസ് ക്രീം പരസ്യ ഏജന്‍സിയാണ് അവരുടെ പരസ്യത്തില്‍ അഭിനയിക്കുമോ എന്നു ചോദിച്ച് സായ് പല്ലവിയെ സമീപിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. അഭിനയിക്കുമെങ്കില്‍ രണ്ടു കോടി രൂപ വരെ പ്രതിഫലം നല്‍കാമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. എങ്കിലും നടി സമ്മതിച്ചില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. എന്നാല്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

സിനിമയില്‍ അമിതമായി മേക്കപ്പ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ വിസ്സമ്മതിക്കാറുള്ള നടി തന്റെ മുഖത്തെ കുരുക്കള്‍ മറയ്ക്കാതെ തന്നെയാണ് സിനിമയിലെത്താറുള്ളത്. ഒരു ഫെയര്‍നെസ് ക്രീം പരസ്യത്തിനു വേണ്ടി തന്റെ പോളിസികള്‍ മറക്കാന്‍ സായ് പല്ലവി തയ്യാറല്ലെന്നുള്ളതും ആരാധകരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിരിക്കയാണ്.

സൂര്യക്കൊപ്പം എത്തുന്ന എന്‍ ജി കെയും റാണ ദഗ്ഗുപതിക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്ന വിരാടപര്‍വവുമാണ് സായ് പല്ലവിയുടെ പുതിയ ചിത്രങ്ങള്‍.

