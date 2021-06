തമിഴ് സൂപ്പർഹിറ്റ് ത്രില്ലർ രാക്ഷസന്റെ ഹിന്ദി റീമേയ്ക്കിൽ അക്ഷയ് കുമാർ നായകനാവുന്നു. മിഷൻ സിൻഡ്രല്ല എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ രാകുൽ പ്രീത് സിങ്ങ് ആണ് നായിക. അക്ഷയ് കുമാറിനെ നായകനാക്കി ബെൽബോട്ടം എന്ന ചിത്രം ഒരുക്കുന്ന രഞ്ജിത്ത് എം. തിവാരിയാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

Tamil thriller Blockbuster #Ratsasan Hindi remake titled #MissionCinedrella @akshaykumar and @Rakulpreet will play the lead roles..