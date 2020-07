കോവിഡ് ഭീതി ഒഴിഞ്ഞു പോകാത്തതിനാൽ സിനിമ ഇനിയും സജീവമാകാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സെലിബ്രിറ്റികളിൽ ഒട്ടുമിക്കവരും അവരുടെ പഴയകാല ചിത്രങ്ങളും ഓർമകളും പൊടിതട്ടി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്.

തെന്നിന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തയായ സിനിമാതാരമായ രമ്യാ കൃഷ്ണനും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാം തുടങ്ങിയതിന്റെ ഭാ​ഗമായി തന്റെ സ്കൂൾ കാലത്തെ ഒരു ചിത്രം പങ്കുവച്ച് വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് രമ്യ. കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിടികിട്ടാൻ അത്ര എളുപ്പവുമല്ല.

എന്തായാലും ഒട്ടുമിക്ക ആരാധകരും ഉത്തരം തെറ്റിച്ചു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ശരി ഉത്തരവുമായി രം​ഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് രമ്യ.

Content Highlights: Remya Krishnan Throw back school photo on Instagram twitter asks fan to fin her