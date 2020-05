ഭാര്യക്കായി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യല്‍, വീട് വൃത്തിയാക്കല്‍ തുടങ്ങി ലോക്ക്ഡൗണ്‍ തിരക്കിലാണ് തെലുഗു നടന്‍ രാംചരണ്‍. ഇപ്പോള്‍ വെണ്ണയുണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.

വീഡിയോയില്‍ രാംചരണിനെ കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയും അമ്മൂമ്മയുമുണ്ട്. അമ്മൂമ്മയുടെ പാചകവിധികള്‍ പഠിക്കുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം വീഡിയോക്ക് ഒപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹാഷ്ടാഗ്.

'ശുദ്ധമായ വെണ്ണയുണ്ടാക്കാന്‍ പരിശീലിക്കുന്നു.' എന്നാണ് അടിക്കുറിപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയില്‍ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാന്‍ ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണനെ പോലെയുണ്ടെന്നും അമ്മൂമ്മ പറയുന്നുണ്ട്.

രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന RRR-ാണ് രാംചരണിന്റെ ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്ന സിനിമ. രണം രൗദ്രം രുദിരം എന്ന പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സിനിമ തെലുങ്കില്‍ കൂടാതെ ഹിന്ദിയിലും തമിഴിലും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. രാംചരണിനൊപ്പം ജൂനിയര്‍ എന്‍.ടി.ആര്‍., അജയ് ദേവ്ഗണ്‍, ആലിയ ഭട്ട്, ഒലീവിയ മോറിസ് എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

