ആമിനത്താത്തേടെ പൊന്നുമോളാണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടുന്ന ട്രംപിന്‍റെ ട്രോള്‍ വീ‍ഡിയോ വൈറലായിരുന്നു. പാട്ടിന്റെ വരികൾക്കനുസരിച്ച് ചുണ്ട് ചലിപ്പിക്കുന്ന ട്രംപല്ല ആ പാട്ട് യഥാർഥത്തിൽ പാടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ ട്രംപ് പോലും ചിലപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചെന്നു വരില്ല.

ഇപ്പോഴിതാ നരേന്ദ്രമോദിയെയും ട്രംപിനെയും കൊണ്ട് വീണ്ടും പാട്ടു പാടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ട്രോളൻമാർ. ഇത്തവണ തമിഴ് ഗാനമാണ് ട്രോളൻമാർ ഇരുവരെയും കൊണ്ടു പാടിപ്പിച്ചത്. ‘ദളപതി’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘കാട്ട് കുയില്’ എന്ന പാട്ടാണ് ഭാവം നൽകി കൃത്യമായി ചുണ്ടനക്കി ഇരുവരും ചേർന്ന് പാടുന്നത്.

വീഡിയോ കണ്ട് അമ്പരന്ന സംവിധായകൻ രാം ​ഗോപാൽ വർമ പങ്കുവച്ച ട്വീറ്റാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാവുന്നത്. എനിക്ക് ഈ എഡിറ്ററെ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു രാം ​ഗോപാൽ വർമയുടെ പ്രതികരണം.

I want to marry this editor 😍 pic.twitter.com/1qOiZ9KXbv