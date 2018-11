ദീപ്​വീര്‍ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. നിക്ക്യങ്ക (പ്രിയങ്ക ചോപ്ര-നിക് ജോനാസ്) വിവാഹം നടക്കാന്‍ പോകുന്നു. ബോളിവുഡിന് ഇത് തിരക്കുപിടിച്ച കല്യാണക്കാലമാണ്. ഇപ്പോഴിതാ മറ്റൊരു വിവാഹ വാര്‍ത്തയും കൂടി പുറത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്.

ബോളിവുഡ് നടിയും മുന്‍ ബിഗ്‌ബോസ് താരവുമായ രാഖി സാവന്താണ് തന്റെ വിവാഹ വാര്‍ത്ത പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. കോമഡി-വള്‍ഗര്‍ വീഡിയോകളിലൂടെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സെന്‍സേഷനായി മാറിയ ദീപക് കലാല്‍ ആണ് രാഖിയുടെ വരന്‍.

ലോസ് ആഞ്ജലീസില്‍ വച്ച് ഡിസംബര്‍ 31-നാണ് തങ്ങള്‍ വിവാഹിതരാവുക എന്ന് രാഖി തന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവച്ച വിവാഹക്ഷണക്കത്തില്‍ പറയുന്നു.

തങ്ങള്‍ക്ക് വിവാഹാശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് കൊണ്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീഡിയോകളും ലോസ് ആഞ്ജലീസില്‍ നിന്നും ദീപകിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആശംസകളും ഇരുവരും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒപ്പം തങ്ങള്‍ വെര്‍ജിന്‍ ആണെന്നുള്ള ഡോക്ടറുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ദീപക് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവാഹത്തിന് മുന്‍പ് തങ്ങള്‍ ഇരുവരും ഡോക്ടറെ കണ്ടിരുന്നുവെന്നും തങ്ങള്‍ വിര്‍ജിന്‍ ആണെന്ന് ഡോക്ടര്‍ അറിയിച്ചെന്നും പറഞ്ഞാണ് ദീപക് ഇവ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇതിനെല്ലാം പുറമേ ദീപകിന്റെ കാമുകിമാരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ചിലരുടെ വീഡിയോകളും രാഖി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് ദീപക് ദീപക് വാക്ക് തന്നിരുന്നുവെന്നും അത് മറന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ രാഖിയെ വിവാഹം ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നതെന്നും ഇവര്‍ വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു, അതെല്ലാം വെറും തമാശയായി കരുതണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് രാഖി ഈ വീഡിയോകള്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

