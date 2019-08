മികച്ച പോപ് സോങ്ങിനുള്ള എം ടി വി വീഡിയോ മ്യൂസിക് പുരസ്‌കാരം ഇക്കുറി ജൊനാസ് സഹോദരന്‍മാരാണ് കരസ്ഥമാക്കിയത്. പുരസ്‌കാരപ്രഖ്യാപനവേദിയില്‍ നിക്ക് ജൊനാസിനൊപ്പം സഹോദരന്‍മാരായ ജോ ജൊനാസ്, കെവിന്‍ ജൊനാസ് എന്നിവരും അവരുടെ ഭാര്യമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രിയങ്ക സിനിമാത്തിരക്കുകള്‍ക്കിടയില്‍ പെട്ടതിനാല്‍ ചടങ്ങില്‍ നിക്കിനൊപ്പം എത്താനായില്ല.

പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ജോയുടെ ഭാര്യ സോഫി ടര്‍ണറും കെവിന്റെ ഭാര്യ ഡാനിയല്‍ ജൊനാസും ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാര്‍ക്ക് സ്‌നേഹ ചുംബനങ്ങള്‍ നല്‍കി. എന്നാല്‍ നിക്ക് അവര്‍ക്കിടയില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ടു. കാണികളെ നോക്കി പുഞ്ചിരി തൂകി നിന്ന നിക്കിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ 'പാവം നിക്ക്‌' തുടങ്ങിയ രസകരങ്ങളായ തലക്കെട്ടുകളോടെ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ പ്രചരിച്ചു. ഇതില്‍ അസ്വസ്ഥയായി പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ചിത്രത്തില്‍ തന്നെക്കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിട്ടു. നിക്ക് പ്രിയങ്കയെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് നില്‍ക്കുന്നതായി ചിത്രത്തില്‍ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റം വരുത്തിയാണ് പ്രിയങ്കയുടെ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ്.

'ഞാന്‍ എന്നെന്നും നിന്നോടൊപ്പമുണ്ട്‌ നിക്ക്.. നിക്ക് സഹോദരന്‍മാര്‍ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍.. നിങ്ങളെക്കുറിച്ചോര്‍ത്ത് ഞാന്‍ അഭിമാനിക്കുന്നു.' എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് പ്രിയങ്കയുടെ പോസ്റ്റ്. പ്രിയങ്കയുടെ പ്രവൃത്തിയെ അഭിനന്ദിച്ചും വിമര്‍ശിച്ചും കമന്റുകളുമായി ആരാധകര്‍ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights : priyanka chopra photoshopped herself in nick jonas pic with his brothers and their wives viral